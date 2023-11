Tabla: Marathón sueña con semifinales y alerta en Motagua

Gracias a esta victoria, el Marathón se consolida en el segundo lugar de la tabla de posiciones al sumar 29 puntos y sueña con ese cupo directo a semifinales.

Los verdes dejaron al Génesis sin opción de pelear por las semi, ya que se estancan con 22 unidades cuando solamente les quedan dos juegos para el final de las vueltas regulares.

El único contendiente de los verdolagas por la segunda posición es Motagua, los azules cuentan con 23 puntos, aunque este domingo visitan al Olancho FC y posteriormente el miércoles tendrán que disputar el partido pendiente que tienen con los Lobos de la UPN.

La jornada 16 continúa este domingo con los duelos Olancho FC vs Motagua (4pm) y Olimpia vs UPN (6pm). Por su parte, el Vida vs Victoria y Real España vs Real Sociedad se reprogramaron para el miércoles