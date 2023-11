Kevin Hernández: “Llegué a gastar desde 50,000 a 80,000 lempiras en una discoteca”

“Cuando me dieron el premio por haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010, que incluso no fui, me dieron una gran cantidad de dinero y lo destruí en menos de un mes. Estamos hablando como de un 1 200 000 de lempiras”.

Fue porque con mi esposa nos casamos un 21, mi hijo cumple años un 21 de noviembre, mi otra hija cumple el 21 de noviembre, con mi esposa nos conocimos un 21, yo cumplo años un 21 de diciembre y toda la familia tiene relación con el 21; sin embargo, no le quisimos poner twenty one porque iba a sonar muy largo, así que le pusimos two one.

¿Y por qué le pusiste al taller Two One Autocenter?

Jejeje, recuerdo que siempre estaba ahí encima de él y le pasaba las cosas aunque no sabía nada, pero tenía la intención. Luego de retirarme me metía a estudiar la teoría en Infop. Estuve nueve meses poniendo mi empeño en lo académico, ahí me abrieron las puertas para formarme en el tema automotriz.

Estamos en otra faceta como emprendedor. Antes jugábamos al fútbol y ahora jugamos con herramientas y repuestos de carros. Desde que era pequeño miraba a mi padrastro arreglar sus taxis y yo me ponía a ayudarle, pero como gracias a Dios que me dio la oportunidad de jugar profesionalmente, eso sí, nunca olvidamos lo aprendido.

¿Por qué se dio tu retiro tan repentino y silencioso?

Tuve para seguir jugando en primera y segunda división. Incluso me llamaron de varios equipos, pero me decidí por el retiro porque cuando llegué a Platense y Honduras Progreso pude ver la realidad que viven los demás futbolistas de los equipos pequeños, no es nada fácil lo que viven ellos. Llegué a un punto donde le deje de sentir amor al fútbol, ya no sentía nada cuando entrenaba porque me di cuenta de cuanto se sufre en los equipos chicos. Hay poco apoyo y yo sé que los directivos hacen un gran esfuerzo, pero no ajusta, por eso fue mejor me retire y aún tengo las fuerzas para meterlas en mi negocio.

¿Qué te tocó vivir?

Se sufre. Habían compañeros que no tenían ni para comer y uno de su bolsillo tenía que ayudarles, a veces no teníamos aguas, todo eso esa sacrificante. Lo que sí te digo que el fútbol me dejó muchas cosas buenas, títulos, grandes momentos y amistades. Eso me lo voy a llevar a la tumba.

¿Te siguen debiendo tras un año de haber dejado el fútbol?

Sí, me quedaron debiendo como dos meses, pero no precedí legalmente, porque pienso que es pérdida de tiempo.

Contame ¿tuviste algún fichaje frustrado?

El Comunicaciones de Guatemala me llamó hace años, pero todo se quedó en propuestas. Ya en ese tiempo ya tenía en mi mente emprender en este negocio. De Honduras me llamaron equipos de media tabla y del Ascenso.