Marathón se ilusiona con semifinales tras triunfo ante Génesis

ACCIONES

“Si no se sufre no es Marathón”, es una de las frases que mencionan siempre los marathones y este sábado no fue la excepción en el encuentro realizado en Comayagua.

Génesis sometió a los verdolagas, pero no estuvieron finos de cara a la portería y a eso se le agrega que el club sampedrano tiene un arquero formidable, el caso de César Samudio.

Apenas al minuto 1, el lateral zurdo Javier Arriaga cobró un tiro libre y de forma espectacular el cancerbero Gerson Argueta se lanzó para desviar la pelota.

A los 29 minutos, Marathón abrió la cuenta con tanto por la vía penal marcado por Damin Ramírez tras una clara falta que el propio volante recibió en el área por parte de Sergio Peña.

A los 36, los dirigidos por Reinaldo Tilguath estuvieron cerca de igualarlo con un zapatazo de Javier Cruz que rozó el palo. Luego a en el minuto 39, un tiro libre cobrado por Alejandro Reyes pasó a un lado del arco.