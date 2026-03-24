Tabla de posiciones de la Liga Nacional: Génesis PN sonríe y Choloma se estanca

El Génesis logró dar un golpe de autoridad este martes 24 de marzo al vencer con dificultades al CD Choloma con un marcador de 2-1. En el cierre de la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, los caninos sufrieron para sacar los tres puntos ante un aguerrido cuadro cholomeño, pero el resultado les permite afianzarse en el séptimo lugar del torneo con 13 unidades y tomar distancia en la zona media de la clasificación.

En la parte más alta de la tabla, el Motagua continúa firme en la primera posición con 26 unidades, consolidando un liderazgo que se apoya en su efectiva diferencia de goles. La escuadra azul aprovecha esta ventaja estadística para mantenerse por encima de su más cercano perseguidor en una lucha que no da tregua en la cima del fútbol hondureño.

El Real España ocupa el segundo lugar con la misma cantidad de puntos que el líder, viéndose desplazado únicamente por la diferencia de dianas. El conjunto aurinegro sigue demostrando una gran consistencia jornada tras jornada, manteniendo una presión constante sobre el primer puesto y asegurando que la batalla por el campeonato se mantenga sumamente reñida.