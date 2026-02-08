Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid no se rinde y aprieta al Barcelona

Valencia, España.

Real Madrid no juega bien, pero se mantiene en la lucha por el título de la Liga Española 2025-2026. El equipo de Álvaro Arbeloa sacó el triunfo de su visita a Mestalla, donde le ganó por 0-2 al Valencia en la jornada 23 del campeonato español.

Los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé le dieron al equipo merengue la victoria y responde a la goleada que consiguió el Barcelona el sábado en el Camp Nou (3-0) sobre el Mallorca en una exhibición de Lamine Yamal.

Le costó al Real Madrid lograr ganar en Valencia, no pudo contar con sus figuras Vinicius, Rodrygo y Jude Bellingham, pero apareció el de siempre en esta temporada, Kylian Mbappé para sellar los tres puntos en el último minuto.

Real Madrid sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga con 57 puntos, queda a uno del Barcelona (58 pts) que superó por goleada al Mallorca para afianzarse en lo más alto de la clasificación.