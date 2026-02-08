Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid no se rinde y aprieta al Barcelona

Real Madrid no juega bien, pero se mantiene en la lucha por el título de la Liga Española 2025-2026. El equipo de Álvaro Arbeloa sacó el triunfo de su visita a Mestalla, donde le ganó por 0-2 al Valencia en la jornada 23 del campeonato español.
Los goles de Álvaro Carreras y Kylian Mbappé le dieron al equipo merengue la victoria y responde a la goleada que consiguió el Barcelona el sábado en el Camp Nou (3-0) sobre el Mallorca en una exhibición de Lamine Yamal.
Le costó al Real Madrid lograr ganar en Valencia, no pudo contar con sus figuras Vinicius, Rodrygo y Jude Bellingham, pero apareció el de siempre en esta temporada, Kylian Mbappé para sellar los tres puntos en el último minuto.
Real Madrid sigue en el segundo puesto de la tabla de posiciones de LaLiga con 57 puntos, queda a uno del Barcelona (58 pts) que superó por goleada al Mallorca para afianzarse en lo más alto de la clasificación.
Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal fueron los autores de los goles con los que el Barça de Hansi Flick sumó su décimo noveva victoria de la temporada en la Liga Española.
En el tercer lugar se mantiene con 45 unidades el Atlético de Madrid pese a perder este domingo 0-1 contra el Real Betis, con gol del brasileño Antony. El equipo bético es quinto con 38 puntos.
El Villarreal, cuarto de la clasificación con 42 puntos, juega hasta el lunes frente al Espanyol, que es sexto con 34 enteros en su casillero.
En zona de descenso, el Levante se hundió con la dura derrota que sufrió 4-2 ante el Athletic Club de Bilbao, donde el mediocampista hondureño Kervin Arriaga salió lesionado.
Real Oviedo es último con 16 puntos, Levante penúltimo con 18 y el Rayo Vallecano tiene 22 en el puesto 18, pero con un partido pendiente. De ganarlo, puede superar al Valencia que está en el lugar 17 con 23 unidades.