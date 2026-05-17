Tabla posiciones Liga Española: Real Madrid triunfa y Levante acaricia la salvación

Los merengues se impusieron en el Ramón Sánchez Pizjuán con un gol del brasileño Vinicius , llegaron a 83 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga , en un partido que el conjunto sevillista se ha salvado del descenso gracias a la combinación de los otros resultados.

Se disputó la penúltima jornada de la Liga Española 2025-2026 con el descenso en juego y que dejó el triunfo del Real Madrid (0-1) contra un Sevilla que, pese a la derrota, aseguró la permanencia en una temporada para el olvido en la que el Barcelona es el campeón.

El Levante quedó muy cerca de la salvación del descenso gracias a su enorme triunfo 2-0 sobre el Mallorca, que quedó al borde del abismo en la zona roja que marca bajar a la Segunda División del fútbol español.

El hondureño Kervin Arriaga marcó un golazo para sellar la victoria del Levante, que empezó ganando con el tanto de Carlos Espí en el Ciutat de Valencia. Es el tercer tanto del mediocampista catracho en el campeonato español.

Levante se alejó del descenso, se ubicó en el puesto 15 con 42 puntos, empatado con el Osasuna, decimosexto, y con el Elche, decimoséptimo.

Las cuentas para el Levante son claras: sumar contra el Betis en la última jornada en La Cartuja les da la permanencia. Incluso si pierde, únicamente un empate a 42 puntos con el Elche le mandaría a Segunda División.

Las del Mallorca, un poco más complicadas: necesita ganar al Oviedo y esperar un triple empate con Osasuna y Elche que acabaría con el descenso de estos dos equipos. Una carambola de película.

El Girona perdió 1-0 contra el Atlético de Madrid y quedó en el puesto 18 que marca el descenso con 40 puntos. El único equipo confirmado en el descenso es el Real Oviedo.