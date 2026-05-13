Tabla Liga Española: Barcelona no logra objetivo y giro radical en el descenso

Barcelona, España.

De los festejos del título a caer. El Barcelona regresó a la actividad en la Liga Española luego de coronarse el pasado domingo en el Spotify Camp Nou ante el Real Madrid (2-0) y este miércoles cayó por la mínima ante un equipo que pelea el descenso.

El Alavés dio el golpe de la fecha, luego de vencer 1-0 a los azulgranas, y pone al rojo vivo la lucha por la salvación a falta de dos juegos por disputarse en el torneo liguero - mismo en el que lucha el Levante del hondureño Kervin Arriaga -.

El Barcelona, tras la caída en la fecha 36, se mantiene en el liderato de la Liga Española con 91 unidades; los dirigidos por Hansi Flick ya no podrán cumplir con el objetivo de llegar a los 100 puntos en la temporada 2025-2026.