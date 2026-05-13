Tabla Liga Española: Barcelona no logra objetivo y giro radical en el descenso

De los festejos del título a caer. El Barcelona regresó a la actividad en la Liga Española luego de coronarse el pasado domingo en el Spotify Camp Nou ante el Real Madrid (2-0) y este miércoles cayó por la mínima ante un equipo que pelea el descenso.
El Alavés dio el golpe de la fecha, luego de vencer 1-0 a los azulgranas, y pone al rojo vivo la lucha por la salvación a falta de dos juegos por disputarse en el torneo liguero - mismo en el que lucha el Levante del hondureño Kervin Arriaga -.
El Barcelona, tras la caída en la fecha 36, se mantiene en el liderato de la Liga Española con 91 unidades; los dirigidos por Hansi Flick ya no podrán cumplir con el objetivo de llegar a los 100 puntos en la temporada 2025-2026.
Real Madrid es segundo con 77. Los de Álvaro Arbeloa se enfrentan este jueves 14 de mayo ante el Real Oviedo, ya sin nada por jugarse, más que la dignidad. La tercera plaza la ocupa el Villarreal con 69, esto tras perder este día ante el Sevilla (2-3).
Le sigue el Atlético de Madrid con 66 y Real Betis es quinto con 57; ambos aseguraron su pase a la Champions League. Celta de Vigo es sexto con 50, Getafe es séptimo con 48 y los puestos europeos lo ocupa Real Sociedad con 44.
Se aviva la pelea por el descenso
El Alavés logró un importante triunfo y pone la pelea por la salvación al rojo vivo. Tras la victoria, escalaron en la tabla de posiciones y salieron de la zona roja de la Liga Española luego de llegar a las 40 unidades.
Por debajo deja al Elche, Mallorca, Levante y Girona con 39 puntos; todos estos se jugarán la vida en las últimas dos jornadas del torneo liguero. El Real Oviedo es el único equipo confirmado que se va a la Segunda División; solo tienen 29 unidades.