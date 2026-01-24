Bajan al Barcelona: Tabla de LaLiga tras triunfo del Real Madrid vs Villarreal

¡Vuelve a la cima! El Real Madrid de Álvaro Arbeloa está recuperando su sonrisa y este sábado 24 de enero pasó de apuros al derrotar al Villarreal (2-0) en la jornada 21 de la Liga Española. El cuadro blanco recupera el liderato del torneo liguero.
Con doblete de Kylian Mbappé, la "Casa Blanca" sacó los tres puntos y desplazó al Barcelona al segundo lugar de la tabla de posiciones. Ahora son líderes con 51 unidades y mandan a la segunda plaza a los azulgranas que tiene 49.
Sin embargo, el equipo de Hansi Flick tiene su duelo pendiente en esta jornada y este domingo se mide al Elche en el juego correspondiente a esta fecha. En la tercera plaza, se ubica el Atlético de Madrid con 41 unidades.
Tras la derrota, el Villarreal se va al cuarto puesto con los mismos 41 puntos. RCD Espanyol se mantiene en el quinto lugar con 34 y le siguen Real Betis con Celta de Vigo con 32 unidades y Osasuna es octavo con 25.
Tabla de posiciones de la Liga Española
En la zona roja se encuentra el Alavés con 19 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 17 y en el último lugar se ubica el Real Oviedo con apenas 13 puntos.