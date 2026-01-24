Bajan al Barcelona: Tabla de LaLiga tras triunfo del Real Madrid vs Villarreal

Madrid, España.

¡Vuelve a la cima! El Real Madrid de Álvaro Arbeloa está recuperando su sonrisa y este sábado 24 de enero pasó de apuros al derrotar al Villarreal (2-0) en la jornada 21 de la Liga Española. El cuadro blanco recupera el liderato del torneo liguero.

Con doblete de Kylian Mbappé, la "Casa Blanca" sacó los tres puntos y desplazó al Barcelona al segundo lugar de la tabla de posiciones. Ahora son líderes con 51 unidades y mandan a la segunda plaza a los azulgranas que tiene 49.

Sin embargo, el equipo de Hansi Flick tiene su duelo pendiente en esta jornada y este domingo se mide al Elche en el juego correspondiente a esta fecha. En la tercera plaza, se ubica el Atlético de Madrid con 41 unidades.