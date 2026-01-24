  1. Inicio
Bajan al Barcelona: Tabla de LaLiga tras triunfo del Real Madrid vs Villarreal

El Real Madrid hizo lo suyo y consiguió los tres puntos ante el Villarreal para recuperar el primer lugar de la Liga Española.

  Actualizado: 24 de enero de 2026 a las 15:47
  • Lesly Gutiérrez
Real Madrid baja al Barcelona y recupera el liderato de la Liga Española.
Madrid, España.

¡Vuelve a la cima! El Real Madrid de Álvaro Arbeloa está recuperando su sonrisa y este sábado 24 de enero pasó de apuros al derrotar al Villarreal (2-0) en la jornada 21 de la Liga Española. El cuadro blanco recupera el liderato del torneo liguero.

Con doblete de Kylian Mbappé, la "Casa Blanca" sacó los tres puntos y desplazó al Barcelona al segundo lugar de la tabla de posiciones. Ahora son líderes con 51 unidades y mandan a la segunda plaza a los azulgranas que tiene 49.

Sin embargo, el equipo de Hansi Flick tiene su duelo pendiente en esta jornada y este domingo se mide al Elche en el juego correspondiente a esta fecha. En la tercera plaza, se ubica el Atlético de Madrid con 41 unidades.

Mbappé brilla con doblete y le da triunfo al Real Madrid ante Villarreal

Tras la derrota, el Villarreal se va al cuarto puesto con los mismos 41 puntos. RCD Espanyol se mantiene en el quinto lugar con 34 y le siguen Real Betis con Celta de Vigo con 32 unidades y Osasuna es octavo con 25.

Tabla de posiciones de la Liga Española

En la zona roja se encuentra el Alavés con 19 puntos, el Levante de Kervin Arriaga con 17 y en el último lugar se ubica el Real Oviedo con apenas 13 puntos.

Real Madrid venderá a crack, Barcelona con otro fichaje y PSG le quita a joya

Lesly Gutiérrez

