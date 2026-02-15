Tabla de posiciones tras el Motagua vs Marathón y primera caída del Olimpia

¡Se cierra una nueva fecha! El torneo Clausura 2026 avanza rápido y este domingo 15 de febrero finalizó la sexta jornada con los duelos entre el Génesis PN vs Platense, Motagua vs Marathón y el Victoria vs Olimpia.
Primero, el Tiburón logró rescatar un valioso empate ante el Génesis en el Estadio Suazo Córdova. Los Escualos igualaron 2-2 y siguen sin ganar en el presente certamen, mismo caso de los caninos que se van al fondo de la tabla de posiciones.
Más adelante vieron acción el Motagua vs Marathón. El Ciclón Azul dejó escapar un valioso triunfo y Alexy Vega con un golazo los amargó en esta sexta fecha para el 1-1 definitivo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.
Finalmente, el Olimpia fue sorprendido en La Ceiba y se estrelló ante un aguerrido Victoria (2-1 a favor de la Jaiba Brava) que sigue peleando por la permanencia en la Primera División del fútbol hondureño. Los Albos perdieron su invicto.
Con estos resultados, el Real España se afianzó en el liderato con 14 unidades, seguido del Motagua con 9 en el segundo puesto. Olancho FC y Olimpia continúan en la tabla con 8 puntos en la tercera y cuarta plaza, respectivamente.
Marathón se queda relegado en el quinto lugar con 7 puntos y Victoria se alzó al sexto con la misma cantidad. Juticalpa es séptimo con 6 y Lobos UPNFM junto a Platense siguen la línea en los últimos puestos con 4.
CD Choloma y Génesis PN se van al fondo de la tabla del torneo Clausura 2026 tras lograr solo tres empates en lo que va de la primera vuelta del Clausura 2026.
Tabla de posiciones del Clausura 2026
Tras la jornada 6, en la tabla acumulada no hay movimientos en los puestos de descenso, pero sí en cuanto a las diferencias. Génesis es noveno con 21 unidades, Victoria le sigue de cerca tras alcanzar las 18 unidades y se distancia del Choloma que tiene 14.