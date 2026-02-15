Tabla de posiciones tras el Motagua vs Marathón y primera caída del Olimpia

San Pedro Sula, Honduras.

¡Se cierra una nueva fecha! El torneo Clausura 2026 avanza rápido y este domingo 15 de febrero finalizó la sexta jornada con los duelos entre el Génesis PN vs Platense, Motagua vs Marathón y el Victoria vs Olimpia.

Primero, el Tiburón logró rescatar un valioso empate ante el Génesis en el Estadio Suazo Córdova. Los Escualos igualaron 2-2 y siguen sin ganar en el presente certamen, mismo caso de los caninos que se van al fondo de la tabla de posiciones.

Más adelante vieron acción el Motagua vs Marathón. El Ciclón Azul dejó escapar un valioso triunfo y Alexy Vega con un golazo los amargó en esta sexta fecha para el 1-1 definitivo en el Estadio Nacional Chelato Uclés.