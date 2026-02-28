Juticalpa derrotó al Victoria y da el salto: así quedó la tabla de posiciones

Juticalpa, Olancho.

La jornada 9 del torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras comenzó con un partido que definía mucho en las zonas del descenso y aunque Victoria pensó se llevaba un puntito de oro, al final se topó con su realidad: dura derrota en Juticalpa.

Los canecheros vencieron 1-0 a los lecheros con gol de Aldo Fajardo al 90' y dieron un buen salto en la tabla de colocaciones y pasaron al sexto puesto, bajándose a varios contrincantes.