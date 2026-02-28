Juticalpa FC vs Victoria, EN VIVO hoy en jornada 9 del Clausura 2026

Comienza. El Juticalpa FC y el Victoria aperturan la jornada 9 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. La Jaiba viene de ganarle al Olancho FC (2-1) y los canecheros cayeron ante el Motagua (1-2).
Sigue las mejores acciones del partido
EL 11 TITULAR DEL JUTICALPA: 22. César Cálix, 6. Junior García, 3. José Medrano, 12. Leonel Casildo, 16. Yervis Gutiérrez, 20. Armando Gonzales, 24. Fabricio Silva, 27. Wisdom Quaye, 10. Marcelo Canales, 34. Diego Ledesma y 9. Josue Villafranca
Entrenador: Humberto Rivera.
EL 11 TITULAR DEL VICTORIA: 12. Michael Perello, 29. Óscar Suazo, 65. Lemuel Sevilla, 52. Antony Hernández, 24. José Sánchez, 2. Matías Martínez, 5. Allan Banegas, 38. Daniel Hernández, 8. Kolton Kelly, 9. Rolando Blackburn, 19. Yaudel Lahera.
Entrenador: Hernán Medina.