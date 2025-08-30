Tabla Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Mallorca; bajan al Barcelona

¡Líderes e invictos! El Real Madrid continúa con el pie derecho y este sábado consiguió su tercer triunfo al hilo en el arranque de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras vencer por 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu.
EL equipo dirigido por Xabi Alonso le remontó en 73 segundos entre los minutos 37 y 38, con goles de Arda Güler y Vinícius Jr., el tanto que adelantó al Mallorca en casa marcado por Vedat Muriqi.
Con este resultado, el Real Madrid se coloca provisionalmente en el primer lugar de la tabla con 9 unidades y bajan al Villarreal y Barcelona, que comandaban la cima, ambos con 6 y con mejor diferencia de goles.
Cabe recordar que el Barcelona juega este domingo en Vallecas contra el Rayo y Villarreal hará lo propio en campo del Celta. Athletic Club visitará al Betis y Getafe fue goleadr este viernes por el Valencia (3-0).
En el cuarto y quinto lugar se posicionan el Athletic Club y Getafe con los mismos 6. Le siguen el Elche y Real Betis con 5, Valencia es octavo con 4 puntos, al igual que el noveno Espanyol y el décimo lugar, el Club Deportivo Alavés.
El Atlético de Madrid sigue viviendo un calvario y se encuentra en el puesto 16 con 2 unidades, producto de dos empates; los colchoneros siguen sin ganar en el arranque de LaLiga EA Sports 2025-2026 y sus resultados lo tienen cerca de la zona roja de la tabla.
Tabla de posiciones de LaLiga EA Sports
En el fondo de la tabla de posiciones se encuentran el R.C.D Mallorca con 1 punto y le siguen el Levante y Girona con 0 unidades tras tres partidos disputados.