Tabla Liga Española tras triunfo del Real Madrid vs Mallorca; bajan al Barcelona

Madrid, España.

EL equipo dirigido por Xabi Alonso le remontó en 73 segundos entre los minutos 37 y 38, con goles de Arda Güler y Vinícius Jr., el tanto que adelantó al Mallorca en casa marcado por Vedat Muriqi.

¡Líderes e invictos! El Real Madrid continúa con el pie derecho y este sábado consiguió su tercer triunfo al hilo en el arranque de LaLiga EA Sports 2025-2026 tras vencer por 2-1 al Mallorca en el Santiago Bernabéu.

Con este resultado, el Real Madrid se coloca provisionalmente en el primer lugar de la tabla con 9 unidades y bajan al Villarreal y Barcelona, que comandaban la cima, ambos con 6 y con mejor diferencia de goles.

Cabe recordar que el Barcelona juega este domingo en Vallecas contra el Rayo y Villarreal hará lo propio en campo del Celta. Athletic Club visitará al Betis y Getafe fue goleadr este viernes por el Valencia (3-0).

En el cuarto y quinto lugar se posicionan el Athletic Club y Getafe con los mismos 6. Le siguen el Elche y Real Betis con 5, Valencia es octavo con 4 puntos, al igual que el noveno Espanyol y el décimo lugar, el Club Deportivo Alavés.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Atlético de Madrid sigue viviendo un calvario y se encuentra en el puesto 16 con 2 unidades, producto de dos empates; los colchoneros siguen sin ganar en el arranque de LaLiga EA Sports 2025-2026 y sus resultados lo tienen cerca de la zona roja de la tabla.