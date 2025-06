Tabla Copa Oro 2025: se conoce a los primeros eliminados y clasificados

ESTADOS UNIDOS.

¡Ya hay clasificados a cuartos y los primeros eliminados! La Jornada 2 de la Copa Oro 2025 arrancó este miércoles con los duelos estelares entre Costa Rica vs República Dominicana y el Surinam vs México .

En la próxima jornada, se juega el plato fuerte. México vs Costa Rica se disputan en la jornada 3 de la fase de grupos el liderato del encasillado A el domingo 22 de junio a las 8:00 PM. En el mismo horario y día se enfrentan República Dominicana vs Surinam, ambas ya quedaron fuera de la Copa Oro 2025.

Posteriormente, le sigue, ya sin posibilidades algunas, República Dominicana que le jugó de tú a tú a México y Costa Rica, pero no pudo sumar ante ellos. En el fondo y por diferencia de goles se encuentra Surinam, que también le complicó el camino a los clasificados; estas últimas dos no tienen puntos en el grupo A y ya están eliminadas del torneo.

Cabe destacar que en el formato del torneo de Concacaf, solo avanzan los primeros dos lugares de cada grupo, mismos que competirán en los Cuartos de Final de la competencia.

Según el reglamento, los ocho equipos que se clasifiquen de la Fase de Grupos competirán en los Cuartos de Final, del modo siguiente:

Ganador Grupo D vs 2do Lugar Grupo A (1D vs 2A)

Ganador Grupo A vs 2do Lugar Grupo D (1A vs 2D)

Ganador Grupo C vs 2do Lugar Grupo B (1C vs 2B)

Ganador Grupo B vs 2do Lugar Grupo C (1B vs 2C)