Nuevo horario: El clásico Motagua vs Olimpia se jugará tras disturbios

Tegucigalpa, Honduras.

Confirmado. Luego de que se suspendiera el Motagua vs Olimpia por la jornada 18 del torneo Clausura 2026 - pactado a las 5:15 pm - luego de los altercados sufridos en las afueras del Estadio Nacional, las autoridades han determinado que sí se jugará el clásico. En la previa del esperado juego, se reportó una balacera a poco menos de una hora de comenzar el encuentro: hubo heridos: aficionados y policías. Además de fuertes daños materiales.

Ante los disturbios generados en las afueras del recinto capitalino, se había informado que el juego estaba suspendido. Luego de los altercados, LA PRENSA estuvo en la escena en donde también varios autos que estaban estacionados en la zona resultaron dañados. "La decisión se tomó porque no hay garantías para nadie, estamos salvaguardando la vida de todos. El partido está suspendido. No es que Emilio Izaguirre o Motagua quieran jugar, es una decisión tomada para salvaguardar la vida de todos. El carro de Said Martínez está destruido, él no está mentalmente bien para pitar", expresó Christian Ramírez, árbitro asistente del clásico en HRN.

Sí se jugará el clásico