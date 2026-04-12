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Relajo previo al Motagua vs Olimpia: Balacera y heridos afuera del Nacional

Aficionados de Motagua provocan disturbios en las afueras del estadio Nacional y se enfrentaron con la Policía.

Tegucigalpa, Honduras.

Se tiñe de rojo lo que es la previa del súper clásico entre Motagua y Olimpia por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se reportó una balacera y con varios heridos hasta los momentos, no se ha especificado un número en específico.

En videos se nota como aficionados de ambas barradas protagonizan una batalla campal, lanzando también piedras y otros objetos con la intención de dañar.

Lluvia de piedras en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.

Lluvia de piedras en las afueras del estadio Nacional Chelato Uclés.

Y otros aficionados ayudan a los heridos a ser trasladados a unidades de transporte y ambulancias para llevarlos a hospitales y clínicas.

Además, varios policías han resultado afectados al momento de brindar la seguridad. En imágenes de TV se notó como un elemento tuvo que ser asistido tirado en la calle.

Un aficionado motagüense fue cargado por otros hinchas.

Un aficionado motagüense fue cargado por otros hinchas.

Olimpia y Motagua se enfrentan desde las 5:15 pm por la jornada 18 del campeonato, el Ciclón Azul es segundo con 29 y el León es tercero y 26.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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