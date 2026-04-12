Relajo previo al Motagua vs Olimpia: Balacera y heridos afuera del Nacional

Tegucigalpa, Honduras.

Se tiñe de rojo lo que es la previa del súper clásico entre Motagua y Olimpia por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

En las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se reportó una balacera y con varios heridos hasta los momentos, no se ha especificado un número en específico.

En videos se nota como aficionados de ambas barradas protagonizan una batalla campal, lanzando también piedras y otros objetos con la intención de dañar.