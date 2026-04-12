Relajo previo al Motagua vs Olimpia: Balacera y heridos afuera del Nacional

Se tiñe de rojo lo que es la previa del súper clásico entre Motagua y Olimpia por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
En las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa se reportó una balacera y con varios heridos hasta los momentos, no se ha especificado un número en específico.
En videos se nota como aficionados de ambas barradas protagonizan una batalla campal, lanzando también piedras y otros objetos con la intención de dañar.
Y otros aficionados ayudan a los heridos a ser trasladados a unidades de transporte y ambulancias para llevarlos a hospitales y clínicas.
Además, varios policías han resultado afectados al momento de brindar la seguridad. En imágenes de TV se notó como un elemento tuvo que ser asistido tirado en la calle.
Olimpia y Motagua se enfrentan desde las 5:15 pm por la jornada 18 del campeonato, el Ciclón Azul es segundo con 29 y el León es tercero y 26.