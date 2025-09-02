Supremo podría no jugar ante Brasil y adelanta próximo partido en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

"Nos vamos el 4 porque tenemos una cancha para ir a entrenar, reconocer y conocer un poquito también porque es una oportunidad para todos y yo es la primera vez que viajó a Sudamérica", indicó en charla con Diario El Heraldo .

Los creadores de contenido hondureños viajarán este jueves 4 y Supremo se refirió al encuentro en territorio carioca.

La Selección de Honduras de tiktokers comandada por Supremo se encuentra afinando detalles para su viaje a Sao Paulo, Brasil, de cara el juego ante los tiktokers de esa nación el 7 de septiembre.

Supremo dijo que está lesionado, sin embargo, espera jugar en Brasil. "Ando lesionado, medio acalambrado y no puedo correr. El goleador de la ‘H’ tiene que andar al cien, me entendés. Posiblemente no juegue, ando buscando alguien para que me chequee y me diga si puedo jugar".

Agregó que "fue después del partido (vs El Salvador), porque como no entrené ni calenté me imagino que eso fue, sobrecarga o no sé qué es".

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El famoso tiktoker hondureño adelantó un partido en Tegucigalpa, que se disputará en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

"Nicaragua o posiblemente Brasil lo juguemos acá, queremos que la gente llegue y llene el estadio. El 26 (septiembre) es Brasil y viene para acá, el 19 (septiembre) no sabemos aún si vamos a ir a Nicaragua primero o ellos vienen acá".

Finalmente confirmó que los mismos jugadores que estuvieron ante El Salvador, irán a Brasil, descartando la participación de Carlo Costly y Julio César "Rambo" de León.

"Son los mismos porque yo soy leal y los que estuvieron de primero entonces terminan hasta el final conmigo", puntualizó.