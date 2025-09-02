  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil

Con mucha energía y orgullo por representar al país, los tiktokers hondureños afinan detalles antes de viajar a São Paulo, donde los espera un duelo muy esperado frente a los creadores brasileños.

  • 02 de septiembre de 2025 a las 17:11 -
  • Marcos Roque
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
1 de 15

La selección de tiktokers de Honduras continúa su preparación con gran entusiasmo para su próximo compromiso internacional.

 Fotos: Mauricio Ayala.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
2 de 15

Esta vez, los creadores de contenido catrachos dejarán el país para enfrentar a una selección reconocida a nivel mundial en el ámbito futbolístico.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
3 de 15

El próximo rival será nada más y nada menos que la selección de tiktokers de Brasil, un duelo que promete emoción y espectáculo.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
4 de 15

También fue captado ‘el Richard Ríos hondureño’, quien se mostró relajado en las instalaciones del hotel.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
5 de 15

El popular ‘Dembélé hondureño’ y Barbarito posaron sonrientes para el lente de La Prensa durante su concentración.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
6 de 15

Hasta ahora, los tiktokers hondureños han disputado solo dos partidos, ambos frente a El Salvador: uno como locales y otro como visitantes.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
7 de 15

Lo que comenzó como un evento para divertirse se ha transformado en un compromiso que los hondureños se toman muy en serio.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
8 de 15

El esperado enfrentamiento ante los brasileños está programado para el próximo 7 de septiembre, a las 5:00 p.m., hora de Honduras.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
9 de 15

‘Loncho’ y su pareja actual, conocida como ‘La Queso’, fueron otra de las parejas vistas durante el entrenamiento.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
10 de 15

El reconocido "Primi" Maradiaga continúa dirigiendo los entrenamientos del grupo, aunque todavía no se ha confirmado si viajará con el equipo.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
11 de 15

El carismático ‘Raphina hondureño’ no perdió la oportunidad de posar para la cámara con su particular estilo.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
12 de 15

Actualmente, los tiktokers siguen concentrados en el país y tienen previsto viajar a Brasil el 4 de septiembre.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
13 de 15

El partido se llevará a cabo en la ciudad de São Paulo, uno de los epicentros del fútbol en Sudamérica.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
14 de 15

Así lucieron los tiktokers catrachos: alegres, unidos y con muchas ganas de representar con orgullo a Honduras.
Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil
15 de 15

Además del duelo ante Brasil, la selección de tiktokers tiene previstos más encuentros en territorio nacional, posiblemente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Cargar más fotos