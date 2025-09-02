Tiktokers de Honduras se preparan para viajar y enfrentar a Brasil

La selección de tiktokers de Honduras continúa su preparación con gran entusiasmo para su próximo compromiso internacional.
Esta vez, los creadores de contenido catrachos dejarán el país para enfrentar a una selección reconocida a nivel mundial en el ámbito futbolístico.
El próximo rival será nada más y nada menos que la selección de tiktokers de Brasil, un duelo que promete emoción y espectáculo.
También fue captado ‘el Richard Ríos hondureño’, quien se mostró relajado en las instalaciones del hotel.
El popular ‘Dembélé hondureño’ y Barbarito posaron sonrientes para el lente de La Prensa durante su concentración.
Hasta ahora, los tiktokers hondureños han disputado solo dos partidos, ambos frente a El Salvador: uno como locales y otro como visitantes.
Lo que comenzó como un evento para divertirse se ha transformado en un compromiso que los hondureños se toman muy en serio.
El esperado enfrentamiento ante los brasileños está programado para el próximo 7 de septiembre, a las 5:00 p.m., hora de Honduras.
‘Loncho’ y su pareja actual, conocida como ‘La Queso’, fueron otra de las parejas vistas durante el entrenamiento.
El reconocido "Primi" Maradiaga continúa dirigiendo los entrenamientos del grupo, aunque todavía no se ha confirmado si viajará con el equipo.
El carismático ‘Raphina hondureño’ no perdió la oportunidad de posar para la cámara con su particular estilo.
Actualmente, los tiktokers siguen concentrados en el país y tienen previsto viajar a Brasil el 4 de septiembre.
El partido se llevará a cabo en la ciudad de São Paulo, uno de los epicentros del fútbol en Sudamérica.
Así lucieron los tiktokers catrachos: alegres, unidos y con muchas ganas de representar con orgullo a Honduras.
Además del duelo ante Brasil, la selección de tiktokers tiene previstos más encuentros en territorio nacional, posiblemente en Tegucigalpa y San Pedro Sula.