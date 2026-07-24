Denis Meléndez sale al paso tras perder la Supercopa: "Pedimos disculpas"

Motagua cae en la Supercopa frente al Olimpia

Con evidente frustración tras la derrota en la final de la Supercopa de Honduras frente a Olimpia, el futbolista Denis Meléndez ofreció disculpas a la afición por no haber podido conquistar el primer título oficial de la temporada. El jugador reconoció el dolor que dejó perder el clásico, aseguró que el plantel también estaba ilusionado con levantar el trofeo y prometió que el equipo trabajará desde ya para darle vuelta a la página y buscar revancha tanto en el torneo local como en la Copa Centroamericana.

DECLARACIONES DE DENIS MELÉNDEZ ¿Qué tienes que cambiar, Denis Meléndez, especialmente pensando en la Copa Centroamericana y en el inicio de la liga? No, creo que ser más contundente. Creo que por ahí tuvimos bastante manejo del juego nosotros, por ahí ellos se encontraron con esas y creo que no tuvieron tantas opciones claras como nosotros tuvimos y no concretamos. Creo que manejamos bastante más el juego nosotros, pero bueno, hay que ser más contundente porque de nada te sirve manejar y llegar y llegar y no concretar. Creo que más que todo hay que hacer énfasis en eso, las que nos queden pues tratar de meterlas.