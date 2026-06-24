Suiza vs Canadá, EN VIVO en el Mundial 2026: ¡Por el liderato! Hora y dónde ver

Toronto, Canadá.

El empate le bastaría a Canadá para acabar primera y asegurarse una clasificación histórica, pero el equipo de Jesse Marsch llega al cierre de la fase de grupos con una mezcla de euforia e inquietud.

Los dos equipos llegan con cuatro puntos, pero Canadá encabeza el grupo por mejor diferencia de goles después de empatar 1-1 con Bosnia y Herzegovina en su estreno y de golear por 6-0 a Catar en la segunda jornada. Suiza, por su parte, igualó 1-1 ante Catar y reaccionó con autoridad frente a Bosnia y Herzegovina, a la que derrotó por 4-1.

Canadá y Suiza se enfrentarán este miércoles en el BC Place de Vancouver en un duelo directo por el liderato del Grupo B del Mundial 2026 , un partido que puede permitir por primera vez a los canadienses acceder a una ronda eliminatoria y que obliga a los helvéticos a ganar si quieren confirmar su condición de favoritos de la zona.

La goleada ante Catar supuso la primera victoria canadiense en una Copa del Mundo, una noche de desahogo para una selección que en 1986 y 2022 se marchó sin puntos y que en el debut de este torneo había conseguido su primer empate mundialista.

La celebración, sin embargo, quedó marcada por la lesión de Ismaël Koné, que sufrió una fractura de pierna tras una entrada de Assim Madibo. Marsch admitió que la baja debilita a su equipo y definió al centrocampista como una pieza esencial por su energía, conducción y capacidad para romper líneas.

El golpe obliga al seleccionador canadiense a reajustar el centro del campo. Nathan Saliba, que entró por Koné ante Catar y marcó después, aparece como la alternativa más natural, aunque Marsch también cuenta con Stephen Eustáquio, Mathieu Choinière y Jonathan Osorio para recomponer una zona clave ante una Suiza acostumbrada a manejar partidos de alta exigencia.

La otra incógnita canadiense es Alphonso Davies. El capitán no ha disputado aún minutos en el torneo por una lesión en los isquiotibiales, aunque ya estuvo en el banquillo ante Catar. Su posible regreso, incluso parcial, reforzaría el impulso de una selección que ha encontrado en Jonathan David, autor de un triplete ante Catar, a su gran referencia ofensiva.

Suiza llega con un escenario claro: necesita ganar para arrebatar el primer puesto a Canadá. El empate le dejaría previsiblemente segunda, con un camino en teoría más incómodo en la fase eliminatoria.

El discurso interno apunta al liderato y Luca Jaquez, debutante ante Bosnia y Herzegovina, resumió la ambición de la Nati al asegurar que el objetivo es derrotar también a Canadá y ganar el grupo.

Con Granit Xhaka como eje, Suiza intentará imponer su experiencia en fases finales ante una Canadá empujada por el ambiente local y por la posibilidad de escribir la página más importante de su historia mundialista.