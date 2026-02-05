DT de Sub-17 de Honduras advierte: "Una mala tarde los puede dejar fuera del mundial"

San Pedro Sula, Honduras.

La Selección de Honduras Sub-17 continúa afinando la preparación para su presentación en este torneo y poder conseguir su boleto al Mundial de Qatar 2026.

Luego de confirmarse la no presencia de Surinam en la competencia, la Bicolor tendrá libre este viernes y su debut ahora será el domingo ante Guyana.

Merling Paz, técnico del combinado nacional, fue muy contundente en torno al estado en el que se encuentra su grupo. "Vivimos este momento con mucha emoción y responsabilidad".

Paz fue muy directo sobre el estado en el que están sus muchachos. "A medida se acerca la competencia nervios no hay, eso lo comprobamos con el equipo de coaching que tenemos. Este grupo confía en sí mismo y el trabajo que están haciendo. Estamos listos para este primer partido".

También aprovechó para dejar claro que no se sienten favoritos por su condición de local. "Ninguno está en triunfalismo, con mucha confianza sí, pero no confiados. Estamos asumiendo este proceso con mucha responsabilidad y eso caracteriza a este grupo".

La no presencia de Surinam es considerado como una situación adversa para el resto de las selecciones participantes.

"Reduce el margen de error que no esté Surinam y esto indica que en un partido una selección puede estar eliminada, una mala tarde los puede dejar fuera del mundial. Hay que enfrentar ambos partidos con mucha responsabilidad".

Y cerró: "Guyana y Bermuda están pensando vencernos y nosotros a ellos. El favoritismo no es algo en lo que nosotros vamos a caer, el fútbol ha crecido y el caribe no es una excepción".