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Sorpresa: Brasilia y Hondupino dan batacazo y pelearán por título del Ascenso

Ya se conocen a los finalistas del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras.

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 22:57 -
  • Franklin Martínez
Sorpresa: Brasilia y Hondupino dan batacazo y pelearán por título del Ascenso

CD Brasilia y Hondupino son finalistas del Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras.

 Fotos cortesía: Cartagena Photo / Hondupino
San Pedro Sula, Honduras.

El ascenso hondureño ya tiene a sus finalistas. Hondupino y CD Brasilia disputarán la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras, luego de superar unas semifinales llenas de emoción este sábado.

En el estadio Francisco Gaitán de Cantarranas, Hondupino consiguió su boleto tras empatar 1-1 frente a Arsenal Sao, resultado que le permitió avanzar gracias al 2-1 en el marcador global. El conjunto pinolero hizo valer la ventaja obtenida en la ida y terminó celebrando ante su afición.

La serie más dramática se vivió en Danlí. CD Brasilia empató 2-2 ante Estrella Roja en el estadio Marcelo Tinoco, mismo marcador que dejó el global 3-3 tras los tiempos extras.

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Todo se definió desde el punto penal y el conjunto de Río Lindo terminó imponiéndose 5-4 en una extensa tanda de ocho turnos para sellar su clasificación a la final.

Con estos resultados, Hondupino y CD Brasilia definirán al nuevo campeón del torneo Clausura y el derecho de enfrentar a Estrella Roja en una finalísima por el ascenso a la Liga Nacional de Honduras.

Cabe recordar que Estrella Roja conquistó el pasado torneo Apertura, por lo que ahora espera al ganador del Clausura para disputar la serie definitiva donde estará en juego el boleto a la primera división y ocupar la vacante que dejó Victoria.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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