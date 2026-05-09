Sorpresa: Brasilia y Hondupino dan batacazo y pelearán por título del Ascenso

San Pedro Sula, Honduras.

El ascenso hondureño ya tiene a sus finalistas. Hondupino y CD Brasilia disputarán la gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga de Ascenso de Honduras, luego de superar unas semifinales llenas de emoción este sábado.

En el estadio Francisco Gaitán de Cantarranas, Hondupino consiguió su boleto tras empatar 1-1 frente a Arsenal Sao, resultado que le permitió avanzar gracias al 2-1 en el marcador global. El conjunto pinolero hizo valer la ventaja obtenida en la ida y terminó celebrando ante su afición.

La serie más dramática se vivió en Danlí. CD Brasilia empató 2-2 ante Estrella Roja en el estadio Marcelo Tinoco, mismo marcador que dejó el global 3-3 tras los tiempos extras.