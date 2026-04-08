Simeone no se esconde: explica el polémico penal no señalado al Barcelona

Barcelona, España.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha celebrado la "contundencia total" de su equipo y el "buen resultado" tras ganar este miércoles (0-2) en la ida de los cuartos de final de la Champions League contra el Barcelona, pero ha subrayado que el cuadro catalán "seguramente hará sufrir mucho" a los rojiblancos en la vuelta.

"Desde el buen trabajo colectivo, pudimos lastimar en los momentos importantes del partido. El segundo gol nos dio más seguridad. Es una pena que no pudimos lastimar un poco más con esa ventaja que ellos tuvieron la semana pasada y nosotros ahora", ha resumido el técnico en referencia a la expulsión de Cubarsí en el minuto 44.

El preparador argentino ha explicado que la acción le quedaba "muy lejos" y no ha querido valorarla en profundidad, pero ha señalado que sus jugadores fueron "valientes para aprovechar una situación de juego que se dio en una buena interpretación entre Julián y Giuliano para quedarse en mano a mano con el portero y aparecer la expulsión".