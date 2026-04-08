Tabla goleadores Champions: Julián no perdonó y marcó; así quedó de Mbappé

Movimientos en la tabla de goleadores de la Champions League tras finalizar con los juegos de ida de los cuartos de fina
24. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil se fue en blanco en la derrota ante el Atlético de Madrid en cuartos de final y se queda con 5 goles.
23. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no anotó ante el Bayern Múnich este martes y se quedó con 5 anotaciones tras la ida de los cuartos de final en la Champions.
22. Szoboszlai (Liverpool) -- El húngaro tampoco marcó este miércoles ante el PSG. Lleva 5 goles en lo que va de la temporada.
21. Luis Suárez (Sportig Club) -- El delantero colombiano no marcó en la derrota ante el Arsenal (0-1) en la ida de los cuartos de final y se mantiene con 5 anotaciones.
20. Rashford (FC Barcelona) -- También se fue en blanco en los cuartos de final y tiene 5 tantos en la actual campaña.
19. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El jugador colombiano se destapó con gol ante el Real Madrid en cuartos de final y alcanzó los 5 goles en lo que va de la Champions.
18. Hogh (Bodo/Glimt) -- El noruego y su equipo fueron eliminados en los octavos de final ante el Sporting y se quedó con 5 goles.
17. Guruzeta (Athletic Club) -- El español y su club no pasaron de ronda y se quedó con 5 goles en la competencia.
16. Camilo Durán (Qarabag) -- Se quedó fuera de estas rondas y solo sumó 5 tantos en la Liga de Campeones.
15. Desiré Doué (PSG) -- El juvenil francés anotó en el triunfo de los parisinos ante el Liverpool y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 5 tantos.
14. Balogun (Mónaco) -- Es otro de los eliminados en la Champions League que se quedó con 5 anotaciones.
13. Vitinha (PSG) -- El portugués no marcó en el triunfo ante el Liverpool (2-0) y se mantiene en la tabla con sus 6 tantos.
12. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego anotó el segundo tanto de los colchoneros ante los azulgranas y lleva 6 dianas en lo que va de la temporada.
11. Gabriel Martinelli (Arsenal) -- El brasileño se fue en blanco en la fase de cuartos de final y se quedó con 6 tantos.
10. Hauge (Bodo/Glimt) -- También ya quedó fuera de la Champions League y dejó 6 goles en la competencia.
9. Fermín López (FC Barcelona) -- El español se fue en blanco ante el Atlético de Madrid. Lleva 6 tantos en lo que va de la Champions.
8. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue eliminado en los octavos de final ante el Barcelona, pero dejó 6 goles en su cuenta.
7. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano también ya quedó eliminado, pero estaba luchando en el TOP con sus 7 tantos.
6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano anotó este miércoles ante el Liverpool y alcanzó los 8 goles en la competencia.
5. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego ya fue eliminado de la Champions, pero se quedó con 8 anotaciones en la temporada.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino se destapó con un golazo ante el Barcelona y llegó a 9 tantos en la Champions League.
3. Anthony Gordon (Newcastle) -- Es otro de los eliminados en los octavos de final y se quedó en el podio con sus 10 goles.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El inglés anotó ante el Real Madrid y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar sus 11 dianas.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés anotó un nuevo gol ante el Bayern Múnich en Champions. Lidera la tabla de goleadores con 14 tantos.
Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League tras finalizar los duelos de ida de los cuartos de final en Champions League.