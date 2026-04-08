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Tabla goleadores Champions: Julián no perdonó y marcó; así quedó de Mbappé

Julián Álvarez se destapó con golazo y mete miedo a Mbappé: así quedó la tabla de goleadores de la Champions League.

  • Actualizado: 08 de abril de 2026 a las 14:15 -
  • Lesly Gutiérrez
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Movimientos en la tabla de goleadores de la Champions League tras finalizar con los juegos de ida de los cuartos de fina
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24. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- El juvenil se fue en blanco en la derrota ante el Atlético de Madrid en cuartos de final y se queda con 5 goles.
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23. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no anotó ante el Bayern Múnich este martes y se quedó con 5 anotaciones tras la ida de los cuartos de final en la Champions.
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22. Szoboszlai (Liverpool) -- El húngaro tampoco marcó este miércoles ante el PSG. Lleva 5 goles en lo que va de la temporada.
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21. Luis Suárez (Sportig Club) -- El delantero colombiano no marcó en la derrota ante el Arsenal (0-1) en la ida de los cuartos de final y se mantiene con 5 anotaciones.
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20. Rashford (FC Barcelona) -- También se fue en blanco en los cuartos de final y tiene 5 tantos en la actual campaña.
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19. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El jugador colombiano se destapó con gol ante el Real Madrid en cuartos de final y alcanzó los 5 goles en lo que va de la Champions.
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18. Hogh (Bodo/Glimt) -- El noruego y su equipo fueron eliminados en los octavos de final ante el Sporting y se quedó con 5 goles.
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17. Guruzeta (Athletic Club) -- El español y su club no pasaron de ronda y se quedó con 5 goles en la competencia.
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16. Camilo Durán (Qarabag) -- Se quedó fuera de estas rondas y solo sumó 5 tantos en la Liga de Campeones.
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15. Desiré Doué (PSG) -- El juvenil francés anotó en el triunfo de los parisinos ante el Liverpool y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar 5 tantos.
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14. Balogun (Mónaco) -- Es otro de los eliminados en la Champions League que se quedó con 5 anotaciones.
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13. Vitinha (PSG) -- El portugués no marcó en el triunfo ante el Liverpool (2-0) y se mantiene en la tabla con sus 6 tantos.
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12. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego anotó el segundo tanto de los colchoneros ante los azulgranas y lleva 6 dianas en lo que va de la temporada.
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11. Gabriel Martinelli (Arsenal) -- El brasileño se fue en blanco en la fase de cuartos de final y se quedó con 6 tantos.
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10. Hauge (Bodo/Glimt) -- También ya quedó fuera de la Champions League y dejó 6 goles en la competencia.
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9. Fermín López (FC Barcelona) -- El español se fue en blanco ante el Atlético de Madrid. Lleva 6 tantos en lo que va de la Champions.
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8. Harvey Barnes (Newcastle) -- Fue eliminado en los octavos de final ante el Barcelona, pero dejó 6 goles en su cuenta.
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7. Osimhen (Galatasaray) -- El nigeriano también ya quedó eliminado, pero estaba luchando en el TOP con sus 7 tantos.
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6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano anotó este miércoles ante el Liverpool y alcanzó los 8 goles en la competencia.
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5. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego ya fue eliminado de la Champions, pero se quedó con 8 anotaciones en la temporada.
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4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El delantero argentino se destapó con un golazo ante el Barcelona y llegó a 9 tantos en la Champions League.
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3. Anthony Gordon (Newcastle) -- Es otro de los eliminados en los octavos de final y se quedó en el podio con sus 10 goles.
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2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El inglés anotó ante el Real Madrid y escaló en la tabla de goleadores tras alcanzar sus 11 dianas.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés anotó un nuevo gol ante el Bayern Múnich en Champions. Lidera la tabla de goleadores con 14 tantos.
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Así marcha la tabla de goleadores de la Champions League tras finalizar los duelos de ida de los cuartos de final en Champions League.
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