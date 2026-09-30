Silvio Rudman habla de la actualidad de Marathón, la Selección

San Pedro Sula

El entrenador argentino valoró positivamente el descanso que tuvo el plantel durante la fecha FIFA y aseguró que ahora comienza una etapa importante para preparar al equipo de cara a la segunda vuelta del campeonato.

Silvio Rudman aprovechó una actividad de firma de autógrafos junto a la afición de Marathón para hablar sobre el presente y futuro del conjunto verdolaga, que viene de una semana complicada tras quedar eliminado de la Copa Centroamericana y sufrir posteriormente una derrota en el torneo local.

Ahora no va a ser la excepción, así que hay que prepararse bien para lo más importante que viene”, expresó.

“Habíamos hecho 14 partidos en un mes y medio, en los dos torneos. Siempre creo que fue un equipo que jugó bien al fútbol, que siempre quiso proponer y que siempre pensó en el arco rival.

El técnico destacó el esfuerzo realizado por sus futbolistas durante los últimos meses y recordó que Marathón afrontó una exigente carga de partidos en dos competiciones.

“Bien, la verdad que sí. Tuvimos la posibilidad de que el plantel descansara tres o cuatro días y ahora toca ponerlo a punto, porque sabemos que ya tenemos el primer partido el 10 de octubre como visitante. Ahora es trabajo, es disciplina y empezar la segunda vuelta con todo”, manifestó Rudman .

Rudman también habló sobre la semana gris que vivió el equipo, especialmente por la eliminación ante Alajuelense en la Copa Centroamericana y la posterior derrota ante Juticalpa. El estratega reconoció que el resultado dejó tristeza dentro del grupo, pero considera que ahora deben enfocarse en lo que viene.

“Obviamente que estamos tristes porque no se dio el resultado. Somos conscientes de que en el segundo partido no jugamos bien al fútbol, pero ahora hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que viene”, señaló.

Sobre la eliminación frente a Alajuelense, Rudman rechazó que el escenario le haya quedado grande a Marathón. El entrenador considera que su equipo compitió de igual a igual durante los dos encuentros.

“No, para nada. Los dos partidos los competimos. Incluso, el partido de ida acá lo jugamos mejor que el rival. Competimos contra un gran equipo, a ellos les tocó pasar de fase y nosotros tenemos que seguir trabajando para lo que viene”, explicó.

Marathón tendrá nuevamente compromisos importantes en el calendario, entre ellos los duelos frente a Alianza por la Copa Centroamericana, programados para el 20 y 27 de octubre. Sin embargo, Rudman pidió ir paso a paso y concentrarse primero en el campeonato nacional.

“Alianza es un rival complicado, seguro, pero ahora lo que nos ocupa es seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora y pensar en lo que va a ser el 10 de octubre, que es el torneo. Después tendremos tiempo de pensar más adelante”, manifestó.

El técnico también consideró que el descanso durante la fecha FIFA llegó en un momento oportuno para que sus futbolistas pudieran recuperar energías después de una intensa seguidilla de partidos.

“Seguro que ayuda, porque se jugaron muchos partidos donde la competencia estuvo dura. Pero lo importante es que el equipo está bien, juega bien al fútbol, propone y lo va a seguir haciendo en todo lo que es la segunda rueda”, afirmó.

Rudman dejó claro que su intención es mantener la identidad que ha mostrado Marathón durante su proceso y afrontar la segunda parte del campeonato con la misma propuesta ofensiva.

El entrenador verdolaga también tuvo palabras para la Selección Nacional de Honduras, a la que aseguró haber visto durante su reciente compromiso.

“La vi el otro día. Ganó de visitante haciendo un buen fútbol. Ojalá la Selección mejore, para bien de la Selección de Honduras y también para todos los equipos”, comentó.