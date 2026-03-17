Senegal responde tras perder su título de la Copa África por descalificación

Senegal.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) y la selección nacional reaccionaron este martes a través de sus canales oficiales en 'X', publicando un vídeo con los festejos de la obtención del título de la Copa África. Esta acción llega luego de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) decidiera descalificar a Senegal por abandonar el campo durante la final, otorgando la victoria a Marruecos por 3-0. El clip, de 33 segundos de duración, muestra a los jugadores y a los aficionados celebrando por las calles del país tras la histórica conquista del torneo el pasado 18 de enero, un momento que quedará marcado en la memoria colectiva del fútbol senegalés. Se observa la alegría desbordante de los hinchas, los abrazos entre jugadores y la emoción de un país que vivió intensamente la Copa África.

La descalificación ha generado un profundo debate en Senegal y en el continente africano, pues la salida del equipo del terreno de juego se produjo en un contexto polémico que dividió opiniones.

Mientras tanto, la FSF mantiene la cautela y aún no ha emitido un comunicado oficial que detalle su postura respecto a la decisión de la CAF, aunque el vídeo parece buscar recordar a los seguidores la hazaña lograda en el torneo y el orgullo de haber levantado la copa.

Para los jugadores, entrenadores y aficionados, la celebración sigue siendo un símbolo del esfuerzo, la unión y la pasión por su selección, a pesar de la resolución administrativa que alteró el resultado final. La expectación ahora está centrada en cómo Senegal afrontará las posibles apelaciones o acciones legales para defender lo que consideran un logro histórico.



La polémica en la final

En la final de la Copa África del pasado 18 de enero, disputada en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat ante 69.500 espectadores, un penalti señalado a favor de Marruecos en el tiempo añadido, en el minuto 100, antes de la prórroga (después lo erró Brahim Díaz) provocó la amenaza de la selección senegalesa de abandonar el partido. Tras ello, todos los futbolistas de Senegal menos el delantero Sadio Mane se marcharon al vestuario como protesta, mientras Marruecos y el árbitro permanecieron sobre el terreno de juego.

A la vuelta de los futbolistas senegaleses al campo para la reanudación del encuentro, Brahim Díaz lanzó y falló el penalti, con lo que el encuentro se fue a la prórroga, donde Pape Gueye marcó el gol del triunfo de Senegal (1-0) en el minuto 94, ya en el tiempo extra. La apelación de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) contra su derrota en la final se ha basado en el abandono del partido por parte de Senegal sin la autorización del árbitro que recoge el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones.