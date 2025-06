Ernesto Mejía aclara expansión a 12 clubes en Liga Nacional

Teucigalpa, Honduras.

José Ernesto Mejía afirma que es clave ver el tema de calendario de partidos y los demás requisitos viables. "No hemos analizado el documento, si se cumplen los requisitos obviamente que la Federación apoyaría. No sabemos si es financieramente viable, entiendo que los estadios están bien. Todo se analizará".

"En realidad nosotros no tenemos información que sea una compra, oficialmente no tenemos esa información. Es una fusión, no hay una prohibición expresa en la legislación deportiva de Honduras por lo tanto la fusión, no hay ningún tipo de impedimento. Obviamente la Liga Nacional ha hecho el análisis financiero, el tema de riesgos, la FFH siempre estará pendiente".