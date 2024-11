Exclusiva con Rueda: La plática con Vasco Aguirre y claves del México-Honduras

El saludo normal, el colegaje y más un hombre de la trayectoria del profesor Javier “Vasco” Aguirre, sabemos su internacionalidad con clubes grandísimos con selecciones, hacía muchos años no nos encontrábamos. Quizá uno de primeros juegos como seleccionador fue con Colombia en un juego amistoso enfrentando a México que se iba despedido al Mundial Corea y Japón 2002, cuando el profesor Vasco Aguirre fue a ese Mundial. En ese momento nos acordábamos de ese Mundial que fui con un grupo de Colombia al Azteca, para un partido de despedida.

El momento de la agresión al Vasco Aguirre

Al final del juego el profe viene a despedirse, vino el suceso, muy triste, triste porque me sorprendió, fue algo tan rápido, tan inesperado, justo cuando el profe viene a despedirse, viene esa situación. Yo también la he vivido en carne propia en dos estadios, justo en Colombia, pero muy lamentable, así como dije conferencia de prensa, es algo que no debe suceder en ninguna parte del mundo.