Reinaldo Rueda se disculpa con Vasco Aguirre y hace confesión sobre Luis Palma

”Con tristeza por todo lo que pasó al final, la verdad que esto no puede volver a suceder ni aquí ni en ningún estadio de Honduras ni del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe me pueden golpear a mí porque él me fue a saludar en el momento, yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar eso”, comenzó diciendo Reinaldo Rueda.

“Presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre porque eso no puede suceder y menos en nuestra sociedad, se daña la fiesta y todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, cómo se brindaron, con esa integridad, la gente como disfrutó y que haya un incidente de estos es muy lamentable”, agregó el seleccionador de Honduras.