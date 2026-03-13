Irán responde con dureza a Trump y hace pedido a FIFA contra EEUU en el Mundial 2026

Irán.

La selección de fútbol de Irán rechazó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que no era apropiado que participara en el Mundial 2026 que organiza junto a México y Canadá, y subrayó que "nadie puede excluirla" de la competición.

Irán, que consiguió su plaza en el Mundial 2026 en la fase de clasificación, anunció el pasado miércoles que renunciaba a participar en el torneo y Trump publicó en redes sociales que la selección iraní sería bienvenida a pesar de la guerra, aunque señaló que no lo consideraba apropiado "por su propia seguridad y vida".

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén ahí, por su propia vida y seguridad”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.