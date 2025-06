Una comida no se puede consumir: Chef revela confesiones sobre alimentación de jugadores de Honduras

California, Estados Unidos.

¿Qué come el plantel de la representación nacional en el día del partido? “En el desayuno procuramos no poner frijoles, sino que ponemos una estación de omelettes”, señaló Oswaldo Sandoval , chef de la Selección de Honduras , quien atendió en exclusiva a Diario LA PRENSA y reveló detalles de la alimentación del conjunto patrio.

Cuéntenos, ¿Cómo es el menú de la Selección?

Nosotros desarrollamos un menú junto con el cuerpo médico y técnico, obviamente con la aprobación del profe Rueda. Nosotros estructuramos un menú con base a suficiente carbohidrato, porque el nivel de recuperación tiene que ser casi de inmediato, es un partido casi detrás de otro; hay muy poco tiempo para recuperar.

Hacemos una dieta bastante completa, más o menos basada en unas 6,500 a 7,000 calorías. Se hace un menú extendido con entradas, una sopa, generalmente siempre nosotros colocamos una sopa o una crema con el mayor cuidado y detalle, dependiendo del clima.

Tratamos de no obviar nuestra parte cultural, como comemos los hondureños, porque eso para nosotros es muy importante. No quiere decir que cuando usted va a tener una dieta para un atleta de alto rendimiento tiene que comer feo, porque esa es muchas veces la idea que tiene la gente. Si usted está en dieta, tiene que comer feo y no es así.