Arboleda responde a las críticas a Honduras: "estamos presionados siempre"

"Me siento contento, es una etapa de mi carrera donde cada oportunidad que Dios me da la aprovecho. El grupo me recibió bien y eso siempre será importante, me siento uno más porque me lo han hecho sentir así, agradecido con Dios por esta oportunidad", dijo sobre su experiencia en la 'H'.

Respecto a las críticas que reciben. "Como futbolistas estamos presionados siempre, debemos de aprender a convivir con eso, estoy en un club muy grande donde se exige bastante, pero ahí la presión es de la afición del Olimpia, hoy representamos a la selección y la presión es de un país de 10 millones de habitantes, entonces tenemos que saber convivir con eso".

"La crítica es válida, hace parte de eso, obviamente no quedarnos con la crítica constructiva sino tomar lo bueno para mejorar y que la crítica positiva se sume cada día más por el bien común", cerró diciendo en la conferencia de prensa.