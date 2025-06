Reinaldo Rueda da su opinión de Curazao y envía mensaje sobre Choco Lozano

California, Estados Unidos.

Sobre las modificaciones en su esquema tras lo mostrado en el partido anterior y en el primero ante Canadá, el timonel de Honduras espera un informe médico para estar claro.

"Respecto al tema de las variantes, bueno, esa es la situación de análisis.De acuerdo a la evaluación que hagamos esta tarde con el grupo, hoy invertimos todo por el tema de recuperación, por el tema de cancha, por el tema de horario del juego el día de mañana. Por eso entrenamos preferiblemente en la mañana. Y a la evolución que muestren los jugadores en lo que hagan los médicos, los fisioterapeutas desde el punto de vista biomédico, además del análisis que hagamos del rival, ¿no? De que es un rival muy diferente a Canadá, muy diferente a El Salvador. Que lo que analicemos y lo que proyectemos sea lo mejor en cuanto a la formación que podría salir mañana".

En lo que respecto las condiciones anímicas en las que está el grupo tras estos dos partidos en la Copa Oro 2025.

"Pienso que esas palabras de Yustin son muy válidas. Fueron horas difíciles, como les manifesté a ustedes antes del juego en El Salvador. Fueron horas muy difíciles, pero creo que el dolor que sentía la afición hondureña, el pueblo hondureño, era lo mismo que sentía nuestra familia. Y fue yo creo que el propósito, aparte de lo que dice Justin en el caso de referentes importantes en el fútbol, como menciona de Carlos, de Eduardo, de muchos entrenadores, fue el compromiso con nuestras familias, que son los que cada uno de nosotros somos el orgullo de nuestras familias. Y muchos de nosotros, cuando nos va mal, la familia nuestra sufre, sufre, sufre mucho. Los hijos, los hermanos, los padres para los que lo tienen. De modo que esa parte psicológica fue vital".

Y agregó: "Ese respaldo de la familia, ese respaldo fue determinante, porque teníamos al frente un rival muy, muy, muy difícil como El Salvador, como el de mañana, que va a ser también súper exigente. Y ojalá que mantengamos ese control mental y que tengamos la misma disposición, la misma actitud para superar esta fase".

Reinaldo Rueda también se refirió a la manera de saber manejar los dos lados de la monedas tras los resultados conseguidos en la presente Copa Oro.

"Creo que esta profesión necesita esa presión, necesita esa tensión media y ahí está el tema, mantener ese control, regular esa tensión, regularla, la necesitamos y se siente porque si no, son escasos a veces los jugadores que no sienten eso y a veces son esos jugadores que son fenómenos, cierto, que les da lo mismo, pero está eso, en no desubicarnos porque se logra un buen partido, ni deprimirnos, ni entregarnos porque se tiene una mala tarde, una mala noche, ni subvalorar, ni sobrevalorar el momento ni a los rivales".

EL NIVEL DEL CHOCO LOZANO Y LO DEMÁS DELANTEROS

"Antony es normal, como les dije yo a ustedes. Él ha sido el capitán, ha sido el líder, es nuestro referente, nuestro goleador y por eso les decía yo a ustedes. Mire, desde el 29 de enero, Antony jugó 90 minutos. El 29 de enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio. El 20 de abril hizo 10 minutos. Entonces no es que no quiera, él quiere. Entonces el corazón de él y su condición de jugador quiere, pero el sistema nervioso y la parte coordinativa y la parte de ritmo de juego que te da el juego, que te da el partido, porque no es lo mismo entrenar que competir"

"Entonces ahí es donde quizás hemos sido injustos a veces y por eso quizás, lo que yo les decía a la compañera, hicimos la inversión con ellos en Islas Caimán, en Antigua y Barbuda, esto. Buscando que vuelvan y que los tengamos en el nivel que todos los conocemos y que sabemos que pueden dar, porque Antony, Jorge Benguche, Yustin son tres hombres de punta con características diferentes y cada uno con momentos diferentes. Yustin también este semestre en Olimpia no acumuló los minutos de juego que había acumulado hace dos años. Jorge jugó más. Pero siempre con esa gran disposición, Antony, con ese profesionalismo, con esa madurez que tiene y creo que estamos buscando que logre el mejor momento para la Selección".

LA BATALLA FÍSICA Y TÁCTICA CONTRA CURAZAO

"Todos estos juegos son tácticos y estratégicos. Tácticos, porque definitivamente el fútbol pasa por ahí. Estratégicos, depende de lo que nosotros planteemos, lo que nos plantea el rival, y ahí está la capacidad de jugadores, de interpretar. Y si nosotros, por ejemplo, contra Canadá, hubiéramos cumplido en nuestro pensamiento táctico en las dos fases del juego, a lo mejor perdemos 2-0 o 0-3, pero creo que faltó ese componente táctico, de saber que es un grupo muy cerrado, de saber que los goles se contrapesan, que aparte de eso, cuando no se puede ganar, hay que empatar y hay que recogerse, hay que estar más juntos, hay que admitir a veces la superioridad del rival, que está en una noche brillante".

SE RINDE A LOS JUGADORES DE CURAZAO

"Ojalá que tengamos el balón, que pongamos condiciones, no es fácil, es un rival muy difícil, un rival muy atlético, un rival con un biotipo exuberante, jugadores de buena talla, jugadores de pierna larga, jugadores explosivos, muy potentes, jugadores que tienen todavía esa mezcla importante, lo que ha sido hace 30 años el Caribe, pero con la maduración de estar en Europa, estar en Holanda, estar en Bélgica, estar en Arabia, alguno en Italia, todo eso. Son jugadores que tienen esa mezcla, y dirigidos por un hombre de una gran trayectoria, que ha dirigido mundiales, que ha dirigido selecciones, que ha dirigido los clubes más grandes de Holanda".