Selección centroamericana quiere "robarse" a futbolista del Olimpia

Tegucigalpa, Honduras

Me aconsejan todos, desde que llegué a la pretemporada me han dado la confianza. El que más me habla es Jorge Álvarez y el primero que metió tijera fue Julián Martínez.

La verdad que muy feliz, contento por el debut que tuve. Tuvimos percances por lo que pasó en reservas y no puede agarrar lista. Estuve mal, pero siempre salí adelante para poder hacer las cosas bien, trabajar y muy feliz por debutar con el equipo más grande de Honduras y Centroamérica. El triunfo se lo dedico a mi madre, padre y a toda mi familia que siempre me han estado apoyando.

¿Cómo te sentiste en el clásico?

Bastante presión cuando entré porque es un clásico, no es cualquier equipo Marathón, van peleando ahí, pero gracias a Dios pude salir bien.

¿Es cierto que hay acercamientos por parte de la Federación de El Salvador?

Sí, la verdad que han estado en comunicación con mi papá y conmigo. Tienen un interés en mí, pero no sé todavía, en el transcurso de mi carrera es una decisión que voy a tomar, ya que toda mi vida he vivido en Honduras y en El Salvador no he estado mucho tiempo.