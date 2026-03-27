Selección centroamericana es humillada por mundialista: ¡con escandaloso 7-0!

Italia.

La selección de Argelia evidenció este viernes las carencias de su par de Guatemala a golearla por un inobjetable 7-0 en el estadio Luigi Ferraris, en Génova (Italia), en un encuentro amistoso rumbo al Mundial 2026.

El conjunto africano, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, mostró una superioridad manifiesta desde el inicio ante un combinado guatemalteco que no logró asentarse en el terreno de juego, condicionado por errores defensivos y del guardameta Kenderson Navarro.

La apertura del marcador llegó en el minuto 18 cuando un error de Navarro en la salida de balón permitió a Amine Gouiri anotar el 1-0. A pesar de que el debutante guatemalteco Marcelo Hernández había avisado previamente con un remate de cabeza, la selección de Argelia tomó el control absoluto de la posesión.