Secretario de Fenafuth, ‘Pepe‘ Mejía, dispuesto a renunciar: “No tengo ningún problema”

“Por supuesto, uno está aquí porque quiere lo mejor para el fútbol hondureño, ninguno de los que están en la Comisión de Selecciones y en el Comité Ejecutivo han improvisado, yo tengo más de 25 años de estar en el fútbol, Jorge Salomón empezó muy joven, tiene 35 años de estar en esto. No es fácil manejar una Federación, sobretodo una que ha venido arrastrando problemas de hace mucho tiempo. Esas no son excusas, es un trabajo agradable, desafortunadamente ahorita nos toca recibir lo malo porque los resultados no se han dado”, dijo en primera instancia el abogado Mejía.

”Otros jugadores se expresaron de diferentes formas, sabían lo que estaba ocurriendo, no estaban culpando a nadie en particular. Se habló con el cuerpo técnico, se le explicó, no hemos podido reunirnos con los jugadores, yo estoy en Tegucigalpa, Jorge (Salomón) también, no nos hemos podido mover, pero reconozco que la Federación falló en no haber comunicado todo lo que estaba pasando, eso queda de experiencia, ustedes (los periodistas) sobretodo tenían que saber para poder informar”, dijo el abogado Mejía respecto al conflicto en el viaje.

“No es que no se compraron boletos de avión, a la Selección la bajaron dos veces del avión. Estuvieron tirados allí, y no se pudo resolver la situación aunque se trató. Comprendo y acepto cualquier molestia”.

Y prosiguió: “Tiene que haber gente calificada en la Federación, yo no tengo ningún problema, yo estoy ahí porque me encanta, porque quiero servir a mi país a través del puesto que tengo, y así están todos porque nos gusta el fútbol, queremos hacer algo por el país y si tenemos que soportar todo esto es parte del trabajo, de la responsabilidad que asumimos y estamos claros como funciona esto. Yo espero y confío que con el trabajo que se está haciendo vendrán tiempos mejores y que las cosas van a mejorar. Yo no tengo ningún reparo y deseamos siempre lo mejor para la Federación”.

LIGA DE NACIONES Y CASO ‘BUBA‘ LÓPEZ

Mejía fue preguntado por el torneo de la Liga de Naciones de la Concacaf. “Para este campeonato es muy difícil porque estamos a mitad de año, pero obviamente después del Mundial tienen que haber reformas, no podemos seguir en esta situación, yo estoy plenamente convencido de que la mayoría de presidentes están muy conscientes, incluso, ellos no pueden exportar jugadores en estas condiciones porque el jugador no se desarrolla, no hay un fútbol competitivo”.

“Lo tengo que decir, la Selección de Curazao no es un ‘equipito’ como dijeron, son jugadores que juegan en Inglaterra, en Holanda, ustedes vieron la calidad técnica, la organización. A nosotros nos pesó muchísimo la cancha, el problema que pasó, etcétera, muy probablemente el resultado pudo haber sido otro, pero no es un ‘equipito’, no nos engañemos, es una selección que estuvo a punto de dejar a Panamá fuera, ya nos había ganado en Copa Oro y que fútbol, no digo que este por encima de Honduras”.

El secretario de la Fenafuth también se pronunció al tema del portero Luis ‘Buba‘ López, quien fue baja el lunes frente a Curazao en el estadio Olímpico, donde fue titular Harold Fonseca.

”Hablamos con el técnico, se le hizo la consulta. ‘Buba’ ha tenido una lesión crónica, el informe que nos presentó Diego Vázquez es que recayó, obviamente también el estrés del viaje, eso lo tiene que saber Concacaf, hasta que punto nos perjudicaron. El estrés del viaje hizo que recayera de una molestia que tenía y decidieron que no jugara, el jugador antes de abordar el avión comunicó que no estaba bien, que tenía dolor y el cuerpo técnico correctamente decidió no exponerlo, ‘Buba’ es uno de los mejores arqueros de Honduras al igual que los otros dos que están en la Selección (Harold Fonseca y Marlon Licona), pero por encima está el ser humano y no se le iba a exponer, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo”, cerró.