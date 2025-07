Rubilio Castillo responde tras su suplencia en Deportivo Pereira

Colombia.

El futbolista hondureño Rubilio Castillo atraviesa una situación complicada en Colombia, donde no cuenta para su entrenador, Rafael Dudamel en el Deportivo Pereira.

El atacante tiene un panorama oscuro tras la última declaración de su entrenador, donde fue directo al asegurar que el catracho no está entre sus prioridades.

"Yo he conversado con Rubilio, le he marcado que no está en nuestras prioridades. El tiene contrato con el club. Se ha comportado como un profesional. Mientras no se formalice su salida, Rubilio seguirá en el equipo", indicó Dudamel .