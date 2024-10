Rubén lo cuenta: la razón de su retiro y por qué David Suazo lloraba tras fichar por Cagliari

¿Qué ha sido de la vida de Rubén Suazo?

A partir de la pandemia nos tocó reinventarnos. Le dije a mi esposa que emprendiéramos con el tema de la comida, más a ella que le encanta cocinar. Empezamos primero desde casa. Después trabajamos en una empresa de transporte y hoy estamos viendo las mieles de ese esfuerzo que hicimos, dando un buen servicio a los clientes, con un sabor casero, que sea agradable al paladar de los clientes, que todos vengan a Jugos y Baleadas Pinto a disfrutar de lo que ofrecemos.

Pues hablando de mi carrera y mis inicios, lo curioso es que mi papá nunca jugó al futbol, pero las raíces nos tocaron. De hecho, hace unos días me encontré con quien fue mi primer entrenador: Pucho Osorio. Me entregó una foto de cinco años cuando jugaba de portero y otras en la preparatoria en mi rol de delantero.

Nicolás, David, Henry y yo les estamos inculcando a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Tratamos de decirles que esto es de esfuerzo, sacrificio, disciplina, amor y creo que lo van a poder lograr.

¿Por qué no siguió de carrera de portero?

En ese partido me anotaron un gol, no me gustó y todos mis compañeros me regañaron, y le dije a Pucho que ya no quería ser portero, quería jugar. De hecho, mandamos a hacer camisas, teníamos una mamá que confeccionaba y ella nos pudo hacer una camisa. Y el gafete de capitán era una cinta de esas de banda, de madeja, ese fue mi primer gafete que pude colocarme con mucho amor, la señora María España (Q.D.D.G.) fue de mucho apoyo para mí.

¿Cómo llegaste a Platense y cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Hablando con el profe Chelato, me dijo que él iba para Platense y me dijo que si quería jugar, y seguir bajo las riendas del que me presentara. Recuerdo llegar con 360 libras, un sobrepeso enorme. Y aprovecho para agradecer al profe Leonel Flores que tuvo una ardua labor conmigo, recuerdo que entrenábamos y entrenábamos y veía que no había fruto (Risas). Después pudo platicar con mis hermanos y les dijo que yo comía mucho las baleadas con coco hechas por mi mamá, ¿quién se puede resistir a esa tentación?

Después me dije que tenía que hacer algo, dar un buen ejemplo a las personas que venían detrás de mi, de la familia y me propuse a estudiar que era una proteína, carbohidrato y así tener una dieta balanceada. Pude llegar a un peso de 170 libras, un peso ideal y pudimos hacerlo con el profe Leonel. De allí anoté ocho goles con Platense, y después pasar a las filas del Marathón, también con el profe Chelato,

Fui campeón con el profesor Romero en el 2001, ganándole al poderoso Olimpia, recuerdo que estaba lleno el estadio y había un grupito de gente y salimos a celebrar con ellos, llegamos a las 2:00 AM y 3:30 AM al puerto. Hicimos el recorrido a Potrerillos, Pimienta, la gente felicitándonos y era una locura, no nos dejaban bajarnos del bus.