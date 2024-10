Mayron Flores se sincera: revela por qué salió de Real España; ¿indisciplinado?

¿Qué tal va tu recuperación tras haberte lesionado en la pretemporada?

Pues vamos recuperándonos gracias a Dios. He tenido un parón largo, pero creo que para la próxima fecha ya estaré listo para poder sumar minutos con el equipo. Me lesione la tibia y peroné, además tuve un esguince en el tobillo izquierdo, eso fue duro.

Luego de cerrarse tu contratación con Real Sociedad ¿cuál es tu mentalidad?

Llegue con la mentalidad de cumplir unos objetivos que nos hemos puesto con el profesor Héctor Vargas. Vengo a echar la mano y en lo personal pues es crecer y buscar un puesto en la Selección que es algo que siempre he aspirado.

¿Qué tal es tu vida en Tocoa, ya que estás acostumbrado a las ciudades grandes?

Es un poco difícil en el tema familiar porque estás lejos de ellos; sin embargo, todo tiene un propósito.

Has salido con rescisión de contrato de los últimos dos equipos en los que estuviste, ¿por qué pasó eso?

Te seré sincero, en Real España todo estuvo bien, ellos se portaron al millón conmigo, esa decisión la tomé porque el entrenador que llegó (Miguel Falero) no contaba conmigo y así no podía estar. El presidente no quería que me fuera, pero mejor me vine libre y no le saqué ni un lempira al equipo porque ellos me abrieron las puertas.

¿Por qué no te quería Falero luego de tener un gran rendimiento?

Hasta dónde se yo era que mi estilo de juego no le gustaba y ni modo tuve que buscar mi rumbo porque no podía estar en un lugar donde no iba a jugar, a mi me gusta jugar, yo no juego por amor al dinero, yo lo hago porque me gusta el deporte.