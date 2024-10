Anangonó habla sobre los abucheos y deja mensaje: “el fútbol hondureño es muy fuerte”

El sudamericano no ha tenido el rendimiento esperado al llegar como fichaje bomba al CD Marathón para el mercado de fichaje del balompié hondureño.

En el 11 titular apareció Juan Luis Anangonó, delantero ecuatoriano que ha vivido un infierno en la presente temporada, certamen en el que no ha anotado tras nueve partidos que ha disputado.

Anangonó salió abucheado por los hinchas verdolagas, pero dejó claro, en entrevista con DIARIO LA PRENSA, que seguirá trabajando para romper la racha negativa de goles. ¿El fútbol hondureño no era lo que esperaba?

Se mantiene la sequía de goles, ¿cómo lo analiza?

Es normal cuando un delantero viene sin marcar varios partidos, sentir esa ansiedad de no marcar, soy un jugador que se ha caracterizado por trabajar fuerte, los malos no han estado solo ahora, pero he tenido la rebeldía de salir adelante, eso seguiré haciendo: trabajando y esforzándome, voy a salir de esto.

En lapsos de los partidos se ve como apartado en las canchas de juego

En todo momento he estado trabajando donde sea que he estado, yo siempre estoy a las órdenes para mis compañeros y el técnico.

¿Qué palabras le dicen sus compañeros para motivarlo?

De mis compañeros siempre he recibido palabras de apoyo, saber que esto es fútbol, el gol va a llegar, agradecerles siempre, en cualquier momento esto va a cambiar.

Algunos aficionados lo abuchearon ante el reemplazo ante Olimpia

Los hinchas lo que quieren ver goles, quieren ver ganar a su equipo, no los culpo, es normal que quieran ver goles en un extranjero. De mi parte no tengo nada que decirles, entiendo su sentir, pero yo seguiré trabajando, siempre se ha caracterizado por seguir adelante.

El mensaje a los aficionados a los verdolagas

El hincha siempre quiere ver a su equipo ganando, mientras esté acá seguiré trabajando, esforzándome al máximo, pero esto es fútbol, hoy en día las cosas no se están dando como las imaginé, mañana puede cambiar.

¿Cómo está la confianza con Juan Anangonó?

Tengo la confianza del entrenador, de mis compañeros, la confianza está, por ahí está el tema del gol, esto se saca con trabajo, seguiré insistiendo.

¿El fútbol hondureño no era lo que esperaba?

El fútbol hondureño es muy fuerte, muy agresivo, me sorprendió, pero es parte del fútbol, hay que seguir trabajando.