El delantero Romell Quioto arribó este domingo a San Pedro Sula para incorporarse a la selección de Honduras y afrontar los últimos tres partidos de la octagonal de Concacaf.

“El Romántico” llega inspirado a la Bicolor ya que el sábado marcó un gol con la camiseta del CF Montréal en la MLS, aunque su equipo empató 2-2 ante el Atlanta United.

Tras llegar al Aeropuerto Ramón Villeda Morales, Quioto fue muy directo respecto a la situación que vive la Bicolor y el respeto que se debe tener a los colores del país.

“Creo que las circunstancias han sido difíciles, pero lo importante es estar acá, dar la cara, así como en los buenos momentos, también en los malos”, indicó.

Y añadió: “Nosotros vamos a tratar de sacar los nueve puntos y cerrar esto de la mejor manera, sabemos que hemos sufrido mucho y merecemos obtener buenos resultados”.

Pese a los diferentes compromisos con su equipo, el delantero señaló que siempre estará dispuesto para sumarse a la Bicolor.

“He tenido bastantes viajes estos días de partidos y para mí hubiera sido fácil decir que estoy cansado, pero aquí estoy. He venido en buenos momentos y porque no venir ahora”, puntualizó.

Panamá será el rival de Honduras este 24 de marzo y la prensa panameña ha lanzado fuertes palabras contra la escuadra catracha por lo que Quioto respondió: “Eso es lo piensan ellos y se les respeta, pero nosotros vamos a ir allá a realizar nuestro partido, sacar el resultado y cerrar esto de la mejor manera”.

Y agregó: “Nosotros trabajamos para ganar, que los resultados no se hayan dado, no quiere decir que a Panamá no vayamos a sacar un buen resultado”.

Sépalo

Honduras, ya sin opciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022, cerrará la octagonal enfrentando a Panamá, México y Jamaica este 24, 27 y 30 de marzo respectivamente.