Romell Quioto revela su futuro: ¿volver al Olimpia? y el reto con Honduras en Copa Oro

Comayagua, Honduras.

Siempre has levantado la mano para la Selección, y esta vez que es un microciclo no pusiste objeciones.

¿Cómo te sientes en lo personal?



En este momento se dice que la mejor selección de la región es Panamá. Como legionario, ¿Cómo transmitirle confianza al pueblo hondureño? Sabemos que Panamá ha evolucionado mucho. Respetamos lo que han venido haciendo, pero creo que nosotros debemos enfocarnos en nuestro propio crecimiento y no tanto en lo que hacen las otras selecciones.

No olvido la última Copa Oro, fuiste quien levantó la mano en un momento crítico con la selección. ¿Quieres estar este año?



No solo en la Copa Oro, sino en todas las competiciones en las que participamos. Siempre he dicho que sí. El profesor Rueda tuvo comunicación conmigo antes de venir y le dije que no había problema, que me pongo en "modo selección".

No podemos dejar de hablar de tu futuro. Se dice que no continuarás en Arabia. ¿Qué tan cierto es eso?



Sí, será difícil para mí poder retornar al fútbol árabe. Pero por ahora solo pienso en la Selección de Honduras, y después de esto veremos qué pasa con mi futuro.

¿Tienes opciones? Aquí se ha manejado la posibilidad de que vuelvas al fútbol hondureño. ¿Está en tu escenario?



Nunca hay que cerrarle las puertas a los clubes hondureños, especialmente a Olimpia, que es un equipo al que le tengo mucho cariño y respeto. Pero ya veremos qué sucede.

¿Te gustaría estar más cerca por temas de eliminatoria y selección? ¿Quieres luchar en septiembre, octubre y noviembre para ir a la Copa del Mundo?



No lo sé todavía. Hay muchas cosas que debo pensar, como mi futuro y el de mi familia. Pero ya veremos.