Romell Quioto hace historia: Golazo y ascenso en Arabia Saudita

Arabia Saudita.

Romell Quioto volvió a demostrar su enorme calidad en el extranjero y este jueves escribió una nueva página dorada en su carrera profesional al conseguir el ascenso a la primera división de Arabia Saudita con el Al Faisaly. El atacante catracho fue una de las grandes figuras de la temporada y terminó celebrando a lo grande luego de la contundente victoria de 4-0 sobre Al Batin, resultado que confirmó el regreso de su club a la máxima categoría del fútbol saudí.

“El Romántico” volvió a aparecer en un momento importante para su equipo y dejó claro por qué se convirtió rápidamente en pieza clave desde su llegada. Quioto se hizo presente en el marcador con una espectacular anotación a los 73 minutos del encuentro, cuando recibió dentro del área y sacó un potente remate que terminó incrustándose en el ángulo, imposible para el guardameta rival.