Roger Espinoza defiende a los jugadores de la Selección de Honduras

Estados Unidos.

Asimismo, Roger Espinoza que se retiró del fútbol profesional a finales de junio de 2024, después de una carrera de 16 años, principalmente con el Sporting Kansas City , defendió a los jugadores con que estamos en una era digital y que no hay que criticarlos si utilizan las redes sociales para bien.

A pocas horas de que se disputan los cuartos de final de la Copa Oro entre Honduras y Panamá, el ex seleccionado Roger Espinoza analizó como ha visto a la Bicolor en este torneo de Concacaf.

¿Qué estás haciendo en estos momentos tras su retiro?

Yo sigo con el Sporting Kansas City y estoy como asistente técnico del primer equipo y también trabajando en el desarrollo de los jóvenes y con las academias. Prácticamente estamos trabajando en varias cosas del club y esperemos mantenernos.

Te sorprende que estés trabajando de eso y no en lo que te preparaste con respecto a comunicaciones creo que uno siempre dice que si no hubiera sido jugador profesional, a uno le hubiera gustado estar en el ámbito del fútbol y esta es una labor que me tocó y estamos disfrutando.

¿Te miras siendo el entrenador del club?

La verdad que nunca se sabe, pero por eso me estoy preparando de la mejor manera para lo que se viene el futuro y lo importante es estar listo. Es como en el fútbol uno siempre sueña llegar más alto.

Hace unos días tu esposa, Lo'eau LaBonta, debutó con los Estados Unidos. ¿Cómo te sentiste debido a que sabes lo que es representar al país?

Todos sueñan desde edad tempranas llegar a la selección, pero a mi esposa le tocó en una edad alta (32) pero uno juega para eso. Ella nunca perdió las esperanzas y le llegó la oportunidad. Como se dice que las cosas nunca llegan tarde y ojalá se mantenga en ese nivel para estar en la selección.