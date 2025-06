Copa Oro: Pavón revela su 11 con Choco Lozano y da su opinión sobre Panamá

Glendale, Arizona.

Asimismo, detalló los posibles cambios que podrían haber para la Bicolor en su 11 titular, le responde al periodista de ESPN Álvaro Morales, analizó el arbitraje de la Copa Oro y las virtudes de la selección canalera.

¿Qué debe hacer Honduras ante Panamá?

Honduras viene de menos a más, sabemos lo que sucedió en el primer partido. En el segundo juego encontró su equipo ideal. Luego repite contra Curazao. ¿Qué tiene hacer ante Panamá? Sabemos que Panamá en el área es la que mejor está jugando. Ese juego va a ser el parámetro importante para Reinaldo Rueda y para los muchachos para ver dónde estamos, nos enfrentamos al mejor de Concacaf en la actualidad. Esto debería ser una motivación para sacar la mejor versión de los futbolistas, el entendimiento y la inteligencia porque este va a ser un partido totalmente diferente a los otros tres que hemos jugado.

¿Rueda debe modificar el 11 titular?

Va a ser importante la inteligencia del cuerpo técnico de Rueda. Cuando enfrentamos a Curazao, Rueda mencionó que los chicos merecían repetir, que sigan la continuidad, la confianza. Hoy en día que vas a enfrentar a otro equipo la Selección de ha visto muy bien, para mí encontró el sustituto de Nájar por Santamaría. Denil Maldonado llegó a la perfección ayudando a Julián Martínez, me parece que ha sido uno de los mejores. Joseph Rosales desde que llegó a la Selección está mostrando un nivel altísimo.

El mediocampo me preocupa mucho, Rueda ha mantenido a Jorge, Deybi y Kervin, la Selección se ha visto bien, pero se ha visto bien contra selecciones que no tienen ese orden táctico, pero ante Panamá sí lo hará. Los jugadores deben mantener ese orden táctico, que no se estén cruzando, ese desorden te puede perjudicar contra una selección que juega bien. En la parte de ataque Edwin tiene que meterse un poco más, ha trabajado bien, pero no es el que hemos visto anteriormente.

Del otro lado, Romell Quioto ha venido de menos a más, ha tenido el nivel que el profesor Rueda quiere. A Jorge Benguché le falta un poco más, ha tenido dos oportunidad, no ha estado a un 100%, por ahí habría un cambio, puede ser el regreso del Choco Lozano, el mismo Arboleda para darle esa diferencia. Yustin los ratos que ha entrado lo ha hecho a la perfección, eso está buscando con Benguché: la retención de pelota, juego aéreo, pero no lo ha encontrado. Se pueden hacer pocas modificaciones, veo una o dos.

Panamá tiene transiciones rápidas, ¿qué debe hacer Honduras?

El orden táctico es importante. Y una de las virtudes panameñas es que tiene a Aníbal Godoy, es el timonel, siempre es ordenado, dirige a su media cancha. Nosotros tenemos dos líderes como Deybi y Kervin, pero no hay una voz de uno de los dos para que se mantengan y que respeten las zonas, son las zonas que hay que pelear. También pasa que las condiciones y cualidades de Deiby y Kervin es ir a apretar, lo vemos que rompen solos en los partidos, pero si no están bien conectados con la defensiva podemos tener problemas. Tenemos que mantener seguridad en la mitad de la cancha, la columna vertebral.

El volumen de juego de la mediacancha, ¿qué partido debe replicar Edwin Rodríguez para lograr un mejor resultado?En Liga Nacional por esa banda cuando se asocia con Álvarez, Benguché y Pinto, eso es lo que queremos ver de Edwin Rodríguez, la hemos visto, pero a medias. En el partido ante El Salvador, donde él da el pase, vemos que es fundamental.

Además, ese tipo de jugadas tiene que hacerlas continuamente, no cada diez o quince minutos, por eso se le debe exigir. Yo creo que Jorge Álvarez ha demostrado lo que ha hecho con su equipo, vemos que tiene ese toque preciso, el golazo que nos regaló ante El Salvador, nosotros conocemos a los jugadores. Ojo, es un crítica constructiva, pero Edwin me parece que puede dar más a los partidos, de asociarse más a los partidos, él conoce a Benguché, Álvarez.

La personalidad de Panamá

Siempre fueron partidos duros, que yo me acuerde cuando jugaba, fueron pocos los partidos que le ganamos por más de dos goles, fueron juegos aguerridos. A Panamá le faltaba ese orden táctico, el biotipo del panameño es igual al del hondureño, pero le faltaba el orden táctico, ahora tienen a un técnico con una mentalidad europea, que los ordene tácticamente y que no cometan los mismos errores. Hoy en día vemos a Panamá muy diferente, tiene personalidad, es una selección que juega bien al fútbol. Esas son las mejorías de la Selección de Panamá.

Árbitra mexicana para el Honduras vs Panamá, no tiene recorrido, ¿incidirá en el juego?

El jamaiquino que nos pitó ante Curazao, no pitó un penal claro contra Joseph Rosales, para mí ese era penal. Creo que el arbitraje en temas arbitrales no ha sido polémico. No creo que esta chica haga las cosas mal porque los árbitros están clasificando y haciendo puntos para el Mundial. No veo que nos enfoquemos en el árbitro, cada quien está haciendo su trabajo.

¿Lo ganamos?

Yo puse 2-1, Honduras no ha estado fino en el gol, ojalá que si regresa Choco podamos anotar, es un goleador, a veces los goleadores tenemos sequía de no hacer goles, él tiene que entender que si va a jugar, tiene que está concentrado desde el minuto uno hasta el noventa y tantos.

Periodista de ESPN Álvaro Morales dice que ve claro a Panamá clasificar a semifinales, ¿usted qué responde?

Quiero extender lo que dijo Álvaro, Panamá no es favorito para ganarle a Honduras, Panamá es favorito para ganar la Copa Oro, es la realidad. Honduras, para mí, es el mejor escenario, no tiene nada que perder. Panamá es el obligado por ser favorito y creo que los jugadores deben entender esa parte.