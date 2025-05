Rodrygo le hizo curiosa petición a Ancelotti tras su llegada a Brasil

Río de Janeiro, Brasil.

EL NO DE RODRYGO

Una de las grandes ausencias en la lista de Ancelotti son Neymar y Rodrygo Goes, jugador al que dirigió en Real Madrid durante estos últimos años.

En información brindada por ESPN, señalan que Rodrygo fue el que le solicitó a Carletto que no lo tomara en cuenta para su primera convocatoria con la Canarinha.

Al parecer, Goes le pidió a Ancelotti que no lo llamara debido a que necesita "recuperarse mentalmente".

Cabe señalar que no es la primera vez que se informa dicha noticia sobre Rodrygo, ya que en su momento se dijo que no jugó un clásico Real Madrid vs Barcelona por dicha razón.