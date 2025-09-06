Rodri lo tiene claro y sorprende: señala quién debe ganar el Balón de Oro

Madrid, España.

"Elegir al Balón de Oro es difícil. Tengo preferencias por compañeros, pero hay que decir que el PSG ha sido el equipo de la temporada y sería difícil pensar no dárselo a un jugador de ese equipo", reconoció.

Rodri Hernández , último Balón de Oro , aseguró que su deseo es que el galardón recaiga en sus compañeros de la selección Lamine Yamal o Pedri , pero reconoció que la brillante temporada del PSG hace merecedor a uno de sus jugadores, y apuntó a un pulso entre Ousmane Dembélé y Vitinha.

"Me alegró muchísimo por Luis Enrique, por Fabián. Por simpatía me gustaría que se lo dieran a Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos tal vez está entre Ousmane o Vitinha", opinó en su comparecencia ante los medios de comunicación en Konya.

Rodri valoró lo que significó para él obtener el reconocimiento del mundo del fútbol con el Balón de Oro a un mediocentro, que llegó además en el momento más duro de su carrera por una grave lesión de rodilla.

"Lo he vivido con la naturalidad que intento vivir todo. El año lo más mucho más la lesión, pero el Balón de Oro es un reconocimiento individual que siempre está muy bien y fue una balón de oxígeno en ese momento que lo estaba pasando tan mal", confesó.

"Con la humildad que suelo asumir las cosas en los momentos buenos y los malos quiero volver al nivel que tenía. Estoy contento con el reconocimiento y ahora ya de nada me sirve, quiero volver a disfrutar del fútbol", sentenció.