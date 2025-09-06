  1. Inicio
Arda Güler, previo al duelo Turquía-España: "No me sorprende Lamine Yamal, tiene..."

Arda Güler, centrocampista del Real Madrid y figura de la selección turca, elogió el talento de Lamine Yamal antes del crucial encuentro ante España.

Arda Güler, centrocampista internacional turco del Real Madrid, aseguró antes de medirse a España en la clasificación al Mundial 2026, que no le sorprende el rendimiento de Lamine Yamal porque "tiene mucho talento", pero advirtió que también existe en su selección y que jugarán con "mucha confianza" en Konya.

"No me sorprende lo que está haciendo Lamine Yamal porque tiene mucho talento. Va a hacer lo máximo para ponernos en dificultades, pero nosotros también tenemos mucho potencial y vamos a jugar con mucha confianza", aseguró en la rueda de prensa oficial en vísperas del duelo ante la selección española.

Güler reconoció que ha hablado con Dani Carvajal y Dean Huijsen, compañeros en el Real Madrid, sobre el partido en Turquía y confía en regresar a la capital de España como vencedor.

"Hemos hablado del partido con mis compañeros del Real Madrid y sabemos que el partido va ser muy complicado. Quiero volver como ganador a los entrenamientos del Madrid", deseó.

"Es un partido clave porque las dos selecciones nos jugamos la primera plaza. Seguro que la posesión de España va a ser mayor pero nosotros presionaremos y vamos a intentar imponer nuestro juego. Respetamos mucho a la selección española, llevamos mucho tiempo sin perder pero sabemos lo que tenemos que hacer", sentenció el jugador de 20 años que ya es el líder de su selección. EFE

