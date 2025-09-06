Cristiano Ronaldo marcó doblete y amenaza récord del 'Pescadito' Ruiz: tabla goleadores históricos

Cristiano Ronaldo no se podía quedar sin marcar en el debut de Portugal en las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 y este sábado firmó un doblete para la victoria lusa (0-5) sobre la débil Armenia.

El astro portugués del Al Nassr no se detiene, sigue insaciable de cara a portería y batiendo récords individuales. Su objetivo es llegar a los 1.000 goles y va camino de lograrlo, dio un pasito más para esa marca.

El 'Bicho', que dejó el campo en el minuto 57, anotó el segundo y el cuarto gol del partido, en el que también vieron puerta Joao Félix, por partida doble, y Joao Cancelo.

Pasando el minuto 20, apareció el mejor goleador de todos los tiempos para anotar su primer tanto del juego. Ronaldo empujó al fondo un centro de Joao Cancelo y decretó el 0-2 en el marcador.