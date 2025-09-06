Cristiano Ronaldo marcó doblete y amenaza récord del 'Pescadito' Ruiz: tabla goleadores históricos

Cristiano Ronaldo no se podía quedar sin marcar en el debut de Portugal en las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 y este sábado firmó un doblete para la victoria lusa (0-5) sobre la débil Armenia.
El astro portugués del Al Nassr no se detiene, sigue insaciable de cara a portería y batiendo récords individuales. Su objetivo es llegar a los 1.000 goles y va camino de lograrlo, dio un pasito más para esa marca.
El 'Bicho', que dejó el campo en el minuto 57, anotó el segundo y el cuarto gol del partido, en el que también vieron puerta Joao Félix, por partida doble, y Joao Cancelo.
Pasando el minuto 20, apareció el mejor goleador de todos los tiempos para anotar su primer tanto del juego. Ronaldo empujó al fondo un centro de Joao Cancelo y decretó el 0-2 en el marcador.
¡SIUUU! GOL DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 2-0 DE PORTUGAL VS. ARMENIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2A5swBc17s
Comenzando la parte de complemento, Cristiano Ronaldo aumentó la cuenta para la Selección de Portugal con un golazo marca de la casa. Recogió un rebote afuera del área, no se lo pensó dos veces y soltó un misil imparable para el portero armenio. Derechazo potente y doblete.
¿A cuántos goles llegó Cristiano Ronaldo?
Con su doblete de hoy ante Armenia, Cristiano Ronaldo llegó a 140 goles con la camiseta de Portugal a sus 40 años. Toda una leyenda que sigue vigente y con la misma hambre de siempre.
Además, en la tabla de máximos goleadores de la historia se mantiene en lo más alto, alcanzando los 942 goles en toda su carrera profesional y acercándose al objetivo de los mil tantos. Cristiano le saca 63 goles de diferencia al argentino Lionel Messi.
¡¡COSA DE GOAT!! GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO Y DOBLETE PARA EL 4-0 DE PORTUGAL VS. ARMENIA.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aXOBANXzN8
El exjugador del Real Madrid y Manchester United, entre otros clubes, quedó cerca de otro récord con su doblete. Cristiano Ronaldo está a 2 goles de superar la histórica marca del guatemalteco Carlos 'Pescadito' Ruiz como máximo goleador de las Eliminatorias para el Mundial.
En este apartado, Cristiano Ronaldo dejó atrás a Lionel Messi, quien con su doblete con Argentina ante Venezuela llegó a 36 anotaciones.
🚨 ¡SE VIENE UN NUEVO RÉCORD A LA VISTA! 🚨— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025
🇵🇹 Con su doblete ante Armenia, Cristiano Ronaldo está a 2 goles de superar la histórica marca del Pescadito Ruiz como máximo goleador de Eliminatorias para el Mundial pic.twitter.com/PVWOc2oni9
- 1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 942 goles
- 2. Lionel Messi (Argentina) - 879 goles
- 3. Josef Bican (Austria) - 759 goles
- 4. Pelé (Brasil) - 757 goles
- 5. Romario (Brasil) - 745 goles
- 6. Gerd Müller (Alemania) - 735 goles
- 7. Ferenc Puskás (Hungría) - 704 goles
- 8. Robert Lewandowski (Polonia) - 695 goles
- 9. Jimmy Jones (Irlanda) - 647 goles
- 10. Eusebio (Portugal) - 621 en goles
- 11. Max Morlock (Alemania) - 609 goles
- 12. Luis Suárez (Uruguay) - 593 goles
- 13. Zlatan Ibrahimovic (Suecia) - 573 goles
- 14. Isidro Lángara (España) - 525 goles
- 15. Zico (Brasil) - 522 goles
- 16. Hugo Sánchez (México) - 516 goles
- 17. Alfredo Di Stéfano (Argentina) - 509 goles
- 18. Ferenc Bene (Hungría) - 508 goles
- 19. Roberto Dinamite (Brasil) - 507 goles
- 20. Jef Mermans (Bélgica) - 500 goles