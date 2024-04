Róbel Bernárdez sobre su paso por la Selección: “Me acusaron de robo”

Trujillo, Honduras.

En sus tiempos Robel Bernárdez era considerado un caballero del fútbol. Pero a la hora de enfrentar a los adversarios se transformaba, mostraba carácter, garra y no se le arrugaba a nadie, era una de los mejores volantes de contención al final de la década de los 90 y entrando a este siglo. Tuvo una destacada participación en equipos como Motagua, Marathón, Platense y Universidad, entre otros. También fue titular en aquella Selección Nacional que dirigía Primi Maradiaga y que intentó clasificar al Mundial de Francia 98. Además jugó la eliminatoria del Mundial de Corea y Japón 2002. Con la Bicolor ganó una Copa Uncaf en 1999, formó parte también de la Selección catracha que conquistó el tercer lugar en la Copa América del 2001 en Colombia.

Tras su retiro del fútbol el año 2008, ahora con 51 años, Bernárdez se ha dedicado a la política, para aprovechar su experiencia, el alcalde del municipio de Santa Fe, Colón, le ha confiado el departamento de deportes de la municipalidad.

Entrevista con Robel Bernárdez

Robel, ¿qué ha sido de tu vida después de retirarte del fútbol? Gracias Barralaga a tí y a Grupo OPSA por la entrevista. Después que me retiré del fútbol me vine para el municipio de Santa Fe, he estado en la política, logré ser regidor por ocho años. En este momento trabajo en el Departamento de Cultura Artes y Deportes. ¿Extrañaste mucho el fútbol después de tu retiro? Me retiré como quien dice sintiendo una misión cumplida. Lo que pasa es que yo el fútbol lo jugué con todo el corazón, me entregué al 120 por ciento, no le quedé debiendo nada al fútbol. Fui además muy disciplinado en todos los equipos donde jugué, por eso llegué a ser seleccionado nacional. ¿Sientes haber triunfado en la carrera como futbolista? Claro que sí, triunfé. Quizás no logré tener un estatus económico como el jugador que se retira en la actualidad pero el fútbol me dejó grandes amigos, incluidos periodistas. Si tú ves, nunca nadie habló mal de mí como persona ni como jugador, mi comportamiento me llevó a ser un jugador y una persona importante en mi país. ¿Tu paso por la Selección Nacional como lo calificas? También cumplí, usted mira que incluso estuve entre los 11 jugadores titulares que le ganamos a Brasil en aquella Copa América del 2001 en Colombia. Ellos eran tetracampeones, por nosotros nadie daba un centavo, pero terminamos ganando en esa competencia. Nos quedamos con el tercer lugar porque después de Brasil vencimos también a Uruguay.

¿Qué más recuerdas de esa Copa América? Recuerdo además que cuando llegamos nadie daba un cinco por nosotros, más bien dijeron que Honduras iba a participar con una recogida. Nadie esperaba que nosotros íbamos hacer lo que hicimos. Nos tocó enfrentar a grandes equipos, grandes selecciones con grandes jugadores que jugaban en Europa, te voy a ser sincero, nosotros creíamos que esos jugadores eran invencibles pero enfrentarlos nos sirvió para descubrir nuestra gran capacidad y el valor de la garra catracha. Al final le terminamos ganando a la mejor selección del mundo que en ese momento era Brasil. ¿Y de ese partido contra Brasil que es lo que más recuerdas específicamente? Antes de salir al partido, recuerdo que otro compañero mío con el que compartíamos habitación y con él íbamos a salir de titular me dijo: Róbel, arreglemos las maletas porque mañana nos vamos. Yo solo le dije: ellos no son de otro planeta. Yo sé que si nosotros nos ponemos las pilas, así como le hemos ganado a otras selecciones, podemos ganarle a Brasil. Seguime contando, ¿cómo fue el trámite del partido ya en la cancha? Ja ja ja, te soy sincero, al principio no la mirábamos. Fueron como 10 minutos que los brasileños no nos prestaban la pelota, solo la mirábamos pasar, pero creo que Dios nos iluminó y a de haber dicho: le voy a dar fuerza a estos muchachos para que puedan hacer su fútbol. Entonces empezaron Rambo de León, Amado Guevara y Dani Turcios a tocar la pelota, también nos motivaban diciendo “vamos muchachos, vamos muchachos”, hasta que al final terminamos ganando el juego. ¿Con quién fue tu duelo particular en ese partido? Me medí con varios pero con Emerson nos agarramos, en ese momento me parece que él jugaba como volante de la Roma de Italia. En ese juego yo pude medir mi capacidad y me di cuenta que no era tan difícil jugar en el fútbol de otro país. ¿Tienes alguna anécdota de ese partido? Ja ja ja, sí, que me sentí en confianza, más bien me sentí como un jugador brasileño. Después de los primeros 45 minutos más bien yo comencé a pedir la pelota y en mis adentros decía: puta, nosotros tenemos gran capacidad para jugar el fútbol, más la confianza y el ánimo que nos daba nuestro técnico Ramón Primitivo Maradiaga. Como iba a jugar la selección de Colombia en el partido estelar, todos los colombianos en el estadio Palo Grande de Manizales gritaban “Honduras, Honduras”.

¿Con tus características futbolísticas por qué no se te dio la posibilidad de salir al extranjero? Cuando estaba en el Platense yo era el capitán del equipo, por mi buen desempeño llegué a la Selección Nacional y el técnico brasileño Ernesto Rosa Guedes vio mis condiciones y me consiguió un equipo en Brasil de primera división, pero no pudieron llegar a un acuerdo en la negociación para mí transferencia. Guedes me decía que le encantaba la rapidez con que yo quitaba el balón. ¿Qué sentiste al ver que Honduras cayó contra Costa Rica y perdió la oportunidad de clasificar a la próxima Copa América? Hablar de esta Selección es hablar de un equipo que no está haciendo bien las cosas. Yo platicaba con el profesor Cocli Salgado y con Primitivo Maradiaga que uno de los problemas de la Selección es que con dos o tres partidos que juegue un futbolista ya están diciendo que está para la Selección, principalmente si es de Olimpia y Motagua. Cuando yo jugaba para estar en la Selección había que jugar por lo menos dos campeonatos y con un gran nivel. Es increíble que ahora no le están dando participación a los jugadores de los equipos pequeños en la Selección, ese es un problema porque ellos también tienen ese sueño y cuando llegan, se quedan. ¿Cómo calificas lo que pasó? Como un gran fracaso. Si tú pudiste ver, Costa Rica fue mejor que nosotros. Me sorprendió verle ese nivel a los ticos, pero lo que pasa es que hicieron el cambio generacional, los jugadores de mayor edad ya nos los tienen, están compitiendo con jóvenes de 23 o 24 años. Por lo menos en este último partido demostraron que están mejor que nosotros. ¿Entonces tú crees que el fútbol hondureño está en retroceso? Mucho, mucho, no solamente el de la Selección, también el de la Liga Nacional. Solo mira cuántos partidos lleva el Olimpia sin que nadie le pueda quitar el invicto. Cuando yo jugaba en Motagua, seguramente Olimpia no estuviera gozando de lo que está gozando ahora. Fuera otra historia, nosotros le hacíamos grandes partidos al Olimpia y le terminamos ganando. ¿Cómo crees que se han de sentir los demás equipos que no le pueden ganar al Olimpia? Se han de sentir incapaces. Por más que se arme el Olimpia, equipos como Real España, Marathón o Motagua lo tienen que vencer. Si Olimpia le gane el primer partido al Motagua, termina siendo el campeón. En este momento yo te puedo decir que Olimpia volverá a ser campeón. ¿Entonces piensas que Olimpia volverá a ser campeón invicto? Invicto no creo porque está muy cerca que se lo quiten, pero yo sé que de alguna manera volverá a ser el campeón. Al Olimpia será un equipo pequeño el que le quitará el invicto porque los grandes le tienen miedo. El Real Sociedad ha estado cerca de lograr eso, lo ha tenido echado atrás y Olimpia no es de esos. ¿Cómo te calificas cuando eras futbolista? Más que todo fui un jugador muy luchador, cumplidor, en todos los equipos donde fui hablaron muy bien de mí, por mi disciplina también. Me cuidaba, no bebía alcohol ni fumaba. ¿En algún momento recibiste racismo? No, de ninguna manera. ¿Pero en su momento se dijo que en la Selección fuiste víctima de racismo? Eso no considero que fue racismo. Lo que sucedió es que yo iba a la Selección de un equipo pequeño como Platense, pero me convertí en titular y había jugadores que no les gustaba que yo fuera titular. Entonces vinieron y una vez me echaron un par de chimpas a mi mochila, yo me di cuenta que las andaba cargando hasta que vine a mi lugar, pero al regresar me acusaron que yo me las había robado. Inmediatamente yo decidí irme de la Selección, le informé al técnico Ernesto Rosa Guedes que yo no podía soportar eso, pero el me dijo: no te estas yendo de la Selección, meto las manos el fuego por vos, sé que no te vas a robar eso, te han hecho una mala pasada y nos reuniremos con los jugadores para hablarlo. ¿Quién te acusó de haberte robado el par de chimpas? El utilero ya fallecido “Chele” Varela, pero fueron los jugadores del Olimpia los que lo pusieron a hacer eso. ¿Pero, por qué hicieron eso los jugadores del Olimpia? Sucede que solo ellos querían jugar, siento que no era una competencia limpia, pero yo siempre me gané el puesto. Por suerte tenía el respaldo de los técnicos.