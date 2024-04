Rougier y su confesión tras debut con Honduras: “No seré hipócrita”

”Muy feliz más allá que no se haya dado el debut soñado y que queríamos estar en una Copa América, pero las conclusiones para mí y la familia, también la afición de Marathón que demostraron un apoyo hermoso y me hacen sentir muy bien; ahí te das cuenta que no todo es malo”.

Rougier no baja los brazos más allá de las críticas y su deseo será seguir vistiendo los colores de la escuadra catracha.

”Voy a seguir soñando, soñé con estar y lo seguiré, pero eso va de la mano con lo que pueda hacer aquí en Motagua y debo ayudar al equipo en lo que me corresponde”.

También reconoce lo duro que fue para él esta etapa.

“No seré un hipócrita y diré que no me duele, así como a cualquier persona que lo critican y no quiere que le digan lo hiere, pero también miro las cosas buenas que pasaron; no creo que fue por culpa mía que hayamos quedado fuera de una copa, sí tengo responsabilidades y eso es normal como todos los que hemos participado. Sé que hay un Dios del porque pasan las cosas”.

El meta argentino reconoció que la pelea por un puesto sería más complicado con la presencia de Menjívar y Buba López en plenitud de condiciones.

”Siempre que están todos es más difícil, hay porteros de buen nivel y me considero que puedo estar, pero si no estoy será porque el profe lo considere así y respetaré la decisión”

Rougier fue muy categórico y cerró diciendo: “Soy sereno, siempre soy así, pero tengo mi carácter. Me toca ser un líder dentro del grupo, pero si te deprimís el equipo mira un capitán que está mal y se transmite eso. No voy a cambiar por un detalle que en 36 años no me voy a volver loco y más que cuando llegué a la casa mi hijo me dijo “te felicito, jugaste bien”, y si él me dijo eso, los demás que digan lo que quieran”.